Son dakika | Açlık sınırı yükseldi!
Yayınlanma:
Son dakika açıklaması... Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Eylülde açlık sınırı 28 bin liraya yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Eylül 2025 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini paylaştı. Buna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 27 bin 111 TL’den 27 bin 970 TL’ye yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 91 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Gıda harcamasına ek olarak konut, ulaşım, giyim, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlar dahil edildiğinde yoksulluk sınırı 91 bin 109 TL olarak belirlendi. Bekâr bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise 36 bin 305 TL’ye ulaştı.

AYLIK VE YILLIK ARTIŞLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Dört kişilik bir ailenin gıda harcamasındaki aylık artış yüzde 3,17 olarak kaydedildi. Son 12 aylık değişim oranı yüzde 41,05 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 40,95 seviyesinde gerçekleşti. 2025’in ilk dokuz ayında açlık sınırında toplam artış ise yüzde 32,67’ye yükseldi.

Bu veriler, Türkiye’de temel gıda ve yaşam maliyetlerinin hızla yükseldiğini ve aile bütçeleri üzerindeki baskının arttığını ortaya koyarken asgari ücretin ise giderek eridiğini bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

