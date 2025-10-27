DİSK açıkladı: Asgari ücret nasıl belirlenmeli?

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2025 yılının başında 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin dokuz ayda 5 bin 621 lira değer kaybettiğini belirterek, “Bugün asgari ücret fiilen 16 bin lira seviyelerine geriledi” dedi.

Mersin’de düzenlenen DİSK Çukurova Bölge Temsilciler Kurulu toplantısında konuşan Çerkezoğlu, asgari ücretin belirlenme sürecinin demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

“MİLYONLARIN HAYATINA 15 KİŞİ KARAR VEREMEZ”

Çerkezoğlu, Türkiye’nin en büyük toplu sözleşmesinin asgari ücret görüşmeleri olduğunu belirterek, sürecin tüm sendikal konfederasyonların yer aldığı bir toplu pazarlık mekanizmasıyla yürütülmesi çağrısında bulundu.

“Bir masanın etrafında 15 kişi toplanıp milyonların yaşamını etkileyen kararlar alamaz,” diyen DİSK Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asgari ücret, uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın da bulunduğu, tüm konfederasyonların yer aldığı gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Bu ücret, bir işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği insani bir düzeyde olmalıdır.”

“İŞÇİDEN ALIP PATRONA VEREN BİR DÜZEN VAR”

“Hayat Pahalı, Emek Ucuz. Bu Ücretlerle Yaşanmaz” sloganıyla yapılan açıklamada konuşan Çerkezoğlu, ekonomik sistemin gelir adaletsizliğini artırdığını ifade etti.

“Öyle bir düzen kuruldu ki, bütün çarklar işçiden alıp patrona verme üzerine dönüyor. Vergi ve kesintiler nedeniyle sadece ilk dokuz ayda işçiler toplam 1 trilyon 328 milyar lira kaybetti. Bu para, bir avuç sermayedarın kasasına aktarılıyor,” dedi.

Çerkezoğlu, yılın başında belirlenen yüzde 30’luk zam oranının resmi enflasyon karşısında bile yetersiz kaldığını vurgulayarak, “Bugün Türkiye’de milyonlarca çalışan, asgari ücret ve diğer ücretlerle açlık sınırının altında yaşamaya zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE BİR ASGARİ ÜCRETLİLER ÜLKESİ HALİNE GETİRİLDİ”

Türkiye’de asgari ücretin sürekli gündemde olmasının nedenini, çalışanların büyük bölümünün bu ücret düzeyinde sıkışmış olmasına bağlayan Çerkezoğlu, “Dünyada hiçbir ülkede asgari ücret bu kadar konuşulmuyor. Çünkü Türkiye’yi bir asgari ücretliler ülkesi haline getirdiler. Hepimizi yoksullukta eşitleyen politikalar izleniyor,” diye konuştu.

“EMEKLİLER BU ÜLKENİN YÜKÜ DEĞİL”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı’nın “emekliler uzun yaşadığı için maaşları düşüyor” yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Çerkezoğlu, “Emekliler bu ülkenin sırtında yük değil. Onlar yıllarca çalışmış, üretmiş, ülkenin kalkınmasına katkı sağlamış insanlardır,” dedi.

İktidarın görevinin vatandaşlara “sağlıklı ve insanca bir yaşam” sağlamak olduğunu belirten DİSK Başkanı, “Emeklileri bir yük olarak gören bu anlayışı reddediyoruz,” ifadesini kullandı.