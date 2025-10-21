2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini belirleyecek olan maratonun ilk adımı bugün atıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu’nu, bugün yeniden bir araya getirdi.

Asgari ücret için toplantı tarihi belli oldu

Toplantının, Türk-İş ve Hak-İş’in katılmayacağını duyurduğu Asgari Ücret Komisyonu’nun işlevi ele alındı.

Bakanlık, işçi ve işveren temsilcileri bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda işçi tarafının talepleri oldu. Komisyonun işleyişi ele alındı.

Toplantının ayrıntıları henüz açıklanmazken, ilerleyen saatlerde detaylara ulaşılacağı tahmin ediliyor.

ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında zam pazarlıklarına başlaması öngörülüyor.

Zam süreci yaklaşırken, çalışanların beklentileri de şimdiden şekillenmeye başladı. Ekonomik koşullar ve yüksek yaşam maliyetleri, kamuoyunda asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkması yönündeki talepleri güçlendiriyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) eylül ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 27 bin 970 liraya yükseldi. Aynı dönemde, gıda dışındaki tüm temel giderlerin de dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 91 bin 109 lira olarak hesaplandı. Bu rakam, 2026 yılı asgari ücret beklentilerinin bile üzerinde.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ KOMİSYONA KATILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu adil bulmadıkları gerekçesiyle toplantılara katılmayacaklarını açıklamıştı.

Yasaya göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşuyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden biri başkanlık görevini yürütüyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması halinde ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlamış sayılıyor.