Asgari ücret için toplantı tarihi belli oldu

Yayınlanma:
Asgari ücret takviminden en önemli tarih belli oldu. Asgari ücreti belirleyecek komisyonun toplantı tarihi netleşti.

2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için süreç başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişini değerlendirmek üzere 21 Ekim’de bir araya gelecek.

KOMİSYON ÖNCESİ HAZIRLIK TOPLANTISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu’nu, bu kez asgarî ücret gündemiyle yeniden toplayacak.

Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda taraflar, aralık ayında başlayacak resmi asgari ücret görüşmeleri öncesinde komisyonun yapısı ve işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

SENDİKALAR KATILMAMA KARARI ALDI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024’te yaptığı açıklamada 2025 yılı için belirlenen asgari ücret kararını eleştirerek,

“Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe TÜRK-İŞ olarak bir daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağız.”
ifadelerini kullanmıştı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025’te yaptığı değerlendirmede komisyon yapısının değişmesi gerektiğine dikkat çekerek,

“TÜRK-İŞ ile görüştük, onların da katılmayacağını teyit ettik. Biz de aynı karardayız.”
dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Yasa gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı 15 üyeden oluşuyor. Komisyon, aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanarak yeni yılı kapsayacak asgari ücreti karara bağlıyor.

Toplantılar, Bakanlık temsilcisinin başkanlığında yapılıyor. En az 10 üyenin katılımıyla toplanan komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın tarafı çoğunluğu sağlamış sayılıyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRA

2025 yılı itibarıyla bir işçi için brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ücret ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Bir işçinin işverene toplam maliyeti 30 bin 621 lira 48 kuruşu buluyor. Bu tutarın 26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta fonu payından oluşuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

