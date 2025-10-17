Asgari ücret zammını satır arasından çıkardı: Cevdet Yılmaz bütçe verisi ile mesajı vermiş

Asgari ücret zammını satır arasından çıkardı: Cevdet Yılmaz bütçe verisi ile mesajı vermiş
Milyonlarca asgari ücretlinin gözünün üzerinde olduğu asgari ücrete gelecek zamla ilgili, vergi uzmanı Ozan Bingöl'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Asgari ücrete gelecek zam başta olmak üzere, Ocak 2026 itibarıyla ekonomik yaşamda rakamlar sil baştan değişecek.

Ancak yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen ve ara zam alamayan milyonlarca kişinin gözü asgari ücrete yapılacak zam oranında.

MİLYONLARIN GÖZÜ KOMİSYONDA

2021/11/02/asgari-ucret.jpg

Milyonlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği kararı bekliyor ve zam oranı merak ediliyor. Uzmanlar ise açıklanan veriler, yapılan açıklamalar üzerinden tahminlerde bulunuyor.

Asgari ücret için net rakam Ankara'dan geldi: Hedef enflasyondan vazgeçildiAsgari ücret için net rakam Ankara'dan geldi: Hedef enflasyondan vazgeçildi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl de hem Orta Vadeli Program hem de iktidarın sunduğu 2026 bütçesinden yola çıkarak çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

2021/11/03/asgari-ucret-senaryolari.jpg

Bingöl, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe verileri önümüzdeki yıl asgari ücrete yapılacak zam oranı için önemli ipuçları veriyor. Hem 2026-2028 OVP verileri hem de 2026 Bütçe verilerini birlikte analiz ettiğimizde 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranının %18 ila %22 arasında olabileceğini öngörüyoruz. Yani önümüzdeki yıl net asgari ücretin 26.000 TL ila 27.000 TL bandında olacağı tahmininde bulunmak kehanet olmayacaktır."

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için uygulanacak asgari ücret zammına ilişkin çalışmalara henüz başlamadı. Komisyon, işçi ve işveren sendikalarının yanı sıra hükümet temsilcilerinden oluşuyor.

Flaş asgari ücret açıklaması! MÜSİAD bile 'gerçek enflasyonu dikkate alın' dediFlaş asgari ücret açıklaması! MÜSİAD bile 'gerçek enflasyonu dikkate alın' dedi

Yeni yıl öncesinde işçi ve işveren taraflarının görüşmelerinin tamamlanmasının ardından asgari ücrete yapılacak zam oranlarına dair beklentiler ortaya çıkacak ve değerlendirmeler yapılacak.

Komisyonun çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı netleşecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

