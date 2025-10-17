Asgari ücret için net rakam Ankara'dan geldi: Hedef enflasyondan vazgeçildi

Ekonomi yönetiminin katı ekonomi politikası ve hedef enflasyon üzerinden belirlediği zam oranı hesapları çarşıya uymadı. Yıl sonu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon hedefini en fazla yüzde 30 olarak açıklamasının ardından TÜİK'in beklentileri sarsan enflasyon verisi tahminleri değiştirdi.

Uzman isimler birer birer yıl sonu tahminlerini yüzde 33 seviyesine çekerken sürpriz açıklama SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan geldi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN NET RAKAM ANKARA'DAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın bütçe töreninde gelecek yıl enflasyon hedefini neredeyse iki katına çıkararak yüzde 16'ya çıkarmasının ardından hedef enflasyonla açlık sınırının altına mahkum edilen asgari ücretli kara kara düşünmeye başladı.

Dar gelirli 'Gelecek yıl ne kazanacağım' diye merakla beklerken Ankara'da konuşulam rakamları İsa Karakaç açıkladı. asgari ücret için yüzde 20 zam görüşü hakimken yaptığı açıklamalarında asgari ücret taminini en az 27 en fazla 28 bin lira olarak ifade eden Karakaş, tahminini güncelledi.

Asgari ücret görüşmelerine katılmama kararı alan işçi sendikalarının sert tepkisi ve enflasyon verilerinin göz önüne alınarak beklenen zam oranının üzerine çıkılacağını ifade eden Karakaş, "En düşük yüzde 25, en yüksek yüzde 30 bandında bir zam konuşuluyor" diyerek Ankara'da konuşulan rakamı açıkladı.

HEDEF ENFLASYONDAN VAZGEÇİLDİ

Başlangıçta ekonomi yönetiminin tutumu son derece katı olduğunu hatırlatan Karakaş, tutması mümkün olmayan hedef enflasyondan vazgeçildiğini söyledi.

Erdoğan'ın yüzde 29-30'luk enflasyon beklentisine atıfta bulunan Karakaş şunları söyledi:

"Hedef enflasyon beklentisi yüzde 20'lerdeydi. Şunu gördük; 2025 enflasyonu 3-4 kez revize edildi. En düşük 30'a yakın bir enflasyon olacak. Ki benim beklentim yüzde 29.99'u geçmemesi yönünde.

Şimdi önümüzdeki sene de yüzde 20'lik hedefin tutması zaten mümkün değil.

Bütün bunlarla işçi sendikalarının da komisyona katılmayacak olması ve işçi kesiminden çok sert tepkilerin gelmesi de göz önünde bulundurularak, en düşük yüzde 25, en yüksek yüzde 30 bandında bir zam konuşuluyor. Onu söyleyeyim.

Dolayısıyla 27.000, 28.000 civarında, yani 29.000' lirayı bulmayacağını söyleyebiliriz. Ne olur? Tam yüzde 30 olursa 28.700 civarında olur. Benim beklentim en düşük 27, en yüksek 28.500-28.700 lira ama 29.000'i bulmayacağını söyleyebiliriz. Ocak ayında zaten göreceğiz bu rakamları."