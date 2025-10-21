Asgari ücret 2026'da ne kadar olur?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi Üçlü Danışma Kurulu’nu bugün toplandı.

Toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişi ele alındı. 2025 yılının sonunda 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek komisyon 15 kişiden oluşacak. Komsiyon asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağına karar verecek.

Komisyon toplantısına daha zaman varken asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin zam senaryoları da ortaya çıkıyor.

OLASI ZAM ORANLARI VE TAHMİNLER

Hürriyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, olası artışları değerlendirerek, yeni asgari ücretin yüzde 15-25 aralığında artabileceğini belirtti. Nayır, yüzde 20’lik senaryonun öne çıktığını, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın sürece dahil olmasının da mümkün olduğunu ifade etti.

Mevcut durumda bir işçi için asgari ücret brüt 26.005 TL, net 22.105 TL olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti ise 30.621 TL, bunun 4.096 TL’si sosyal güvenlik primi ve 520 TL’si işveren işsizlik sigortası fonundan oluşuyor.

YÜZDE 20 SENARYOSU

Net: 26.584 TL

Brüt: 31.206 TL

YÜZDE 25 SENARYOSU

Net: 27.630 TL

Brüt: 32.506 TL

YÜZDE 28,5 SENARYOSU

Orta Vadeli Program’da açıklanan yıl sonu enflasyon beklentisi baz alınırsa:

Net: 28.404 TL

Brüt: 33.417 TL

YÜZDE 30 SENARYOSU

Net: 28.735 TL

Brüt: 33.807 TL

YÜZDE 35 SENARYOSU

Net: 29.841 TL

Brüt: 35.107 TL

YÜZDE 40 SENARYOSU

Net: 30.946 TL

Brüt: 36.407 TL

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor ve oy çokluğuyla karar alıyor. Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.