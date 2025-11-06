TÜRK-İŞ yer almayacağını söylemişti: Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısının değişmesi gündemde

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına ilişkin yeni bir değişiklik formülü gündeme geldi. Tartışılan modele göre, hükümet temsilcisi sayısının 1’e düşürülmesi ve Komisyon’un daha “uzlaştırıcı” bir yapıya kavuşturulması planlanıyor.

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ 1 KİŞİYE DÜŞÜRÜLECEK

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre kaynaklar, tartışmaya açılan yeni formül kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alan hükümet kanadı temsilcisi sayısı 4’ten 1’e indirileceğini bildirdi.

Böylece, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek tek temsilci, hükümeti Komisyon’da temsil edecek.

Bu düzenlemenin, Bakanlığın geleneksel olarak uzlaştırıcı rolünü güçlendireceği ve taraflar arasındaki müzakereleri daha sağlıklı hale getireceği belirtiliyor.

Kaynaklar, bu formülün TÜRK-İŞ tarafından da temkinli bir şekilde olumlu karşılandığını, ancak nihai kararın hükümetin atacağı adımlara bağlı olduğunu ifade etti.

5+5+1 FORMÜLÜ MASADA

Yeni öneriye göre Komisyon’da 5 işçi, 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisi yer alacak.

Böylece, hükümetin belirleyici rolü devam edecek ancak tek oy hakkı bulunacağı için daha dengeli ve uzlaşmacı bir karar mekanizması oluşturulacak.

Bu modelin, TÜRK-İŞ’in yapısal itirazlarını aşmak ve sendikanın Komisyon çalışmalarına katılımını sağlamak açısından çözüm olabileceği değerlendiriliyor.

TÜRK-İŞ KATILIM KOŞULUNU AÇIKLAMIŞTI

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Başkanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, mevcut Komisyon yapısının değişmemesi halinde görüşmelere katılmayacaklarını söylemişti.

Atalay ayrıca, “işçi ve işveren taraflarının yanında tarafsız bir üyelik mekanizması” oluşturulmasını beklediklerini vurgulamıştı.

MEVCUT YAPIDA 4 KURUM TEMSİL EDİLİYOR

Halen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda hükümet kanadı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcilerinden oluşuyor.

Bu temsilciler genellikle blok halinde hareket ettiği için karar süreçlerinde belirleyici etkiye sahip bulunuyor.

Yeni öneriyle, hükümet kanadının temsili yalnızca Çalışma Bakanlığı’na bırakılacak. Bu durumda Komisyon’daki hükümet temsilcisinin, büyük olasılıkla Çalışma Genel Müdürü olması bekleniyor.

UZLAŞTIRICI BİR KOMİSYON HEDEFİ

Söz konusu değişiklik, çalışma hayatının üçlü danışma yapısına uygun olarak işçi-işveren-hükümet dengesini yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

Bu formülün kabul edilmesi halinde asgari ücret görüşmelerinin daha uzlaşmacı bir atmosferde yürütülebileceği ifade ediliyor.