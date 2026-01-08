Bankalardan teker teker zam mesajı geliyor: Gören hesabına baktı

Yeni yılın gelişiyle birlikte, bankacılık işlemlerinde ücret artışları yeniden gündeme geldi. Özellikle EFT, havale ve uluslararası fon transferi işlemlerine yönelik komisyonlarda artış meydana gelirken bankalar, müşterilerine SMS göndererek bilgilendirmeye başladı.

HER BANKA KENDİ TARİHİNİ BELİRLEDİ!

Bankalar tarafından gönderilen mesajlarda, ücret artışları bütün bankalarda aynı gün başlamıyor. Bazı bankalar yeni ücret tarifelerini ocak ayı itibariyle uygulamaya başlarken bazıları ise şubat ayı ve sonrası için tarih verdi.

Bazı bankalar 9 Ocak 2026 tarihinden itibaren uluslararası fon transferleri ve şube üzerinden yapılan EFT-havale işlemlerinde yeni ücret tarifesini yürürlüğe koyduğunu açıklarken bazı bankalar ise 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren düzenli EFT, havale, gelen-giden uluslararası fon transferleri ve mesajlaşma ücretlerinde masraf ve komisyonların güncelleneceğini ifade etti.

EFT ve havale ücretlerinin artmasının temel nedeni, mevzuat gereği her yıl başında yapılan otomatik güncellemeler. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı yüzde 30,9 olarak kesinleşti. Bankacılık hizmet bedelleri bu oran esas alınarak yeniden hesaplanırken para transferi ücretlerine de aynı oranda yansıdı. Bu kapsamda, EFT ve havale işlemlerinde uygulanan komisyonlar 2026 yılı için güncellendi.

EFT VE HAVALE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yapılan düzenleme kapsamında para transferlerinde uygulanacak yeni ücretler işlem tutarına göre kademeli olarak belirlenirken 8.300 TL’ye kadar olan para transferlerinde işlem ücreti 8,37 TL 8.300 TL ile 399.000 TL arasındaki işlemlerde komisyon 16,76 TL 399.000 TL ve üzeri işlemlerde ise işlem başına 209,38 TL kesinti yapılıyor. Söz konusu ücretler bankadan bankaya küçük farklılıklar gösterebiliyor.

BANKADAN MESAJ GELMEYEN KİŞİLER DE DİKKAT ETMELİ

Bankalar, ücret artışlarını kademeli olarak uygulamaya koyarken henüz bilgilendirme mesajı almayan müşterilerin de işlem yapmadan önce güncel ücret tarifelerini kontrol etmeleri öneriliyor. Önümüzdeki günlerde diğer bankaların da benzer bilgilendirme mesajları göndermesi bekleniyor.