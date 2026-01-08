İktidara yakınlığıyla bilinen ve aldığı kamu ihaleleriyle adından çokça söz ettiren Cengiz Holding ile Alarko Holding'in Çanakkale’nin Biga ilçesinde enerji üretimi amacıyla yaklaşık 14 yıl önce başlattıkları ortaklığı sona erdi. Ayrılık kararını 19 Aralık’ta duyuran iki holding, ortaklığa ait varlıkların paylaşımını da netleştirdi. Anlaşma kapsamında elektrik üretim faaliyetleri Cengiz Holding bünyesinde kalırken, elektrik dağıtımı ve perakende satış operasyonları Alarko Holding’e geçti.

İki grup, enerji alanında işbirliği kararı aldıklarında, isimlerinin birleşiminden oluşan ALCEN Enerji şirketini kurmuştu. Alcen Enerji, Alarko Enerji ile Cengiz Enerji’nin eşit ve müşterek yönetimi altında faaliyet gösterdi.

Cengiz Holding’in Artvin planına itiraz: 'Halkın katılımı kısıtlanıyor'

Cengiz Holding’e Sinop'ta 897 hektarlık maden sahası: ÇED süreci başlatıldı!

ALCEN’DEN CENAL’E....

Bu ortaklık çerçevesinde, Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. kontrolünde 2011 yılında CENAL Elektrik Üretim A.Ş. kuruldu.

İthal kömüre dayalı olarak inşa edilen CENAL Entegre Enerji Santrali, 1320 MWe (2x660 MWe) elektriksel, 1380 MWm mekanik ve 2926 MWt termal kurulu güce sahipti. Proje kapsamında atık depolama alanı ve derin deniz deşarj sistemi de yer aldı. Santral, faaliyette olduğu dönemde Türkiye’nin günlük elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü karşılayarak enerji arzında önemli bir pay üstlendi.

AYRILIK İMZALARI ATILDI

Alarko Holding, 19 Aralık’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamayla, 14 yıldır devam eden ortaklığın sona erdiğini kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, Alarko Enerji ile Cengiz Enerji’nin, Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. bünyesindeki varlıklar için paylaşım sürecine gittiği belirtildi.

Bu kapsamda elektrik üretimi Cengiz Holding’e bırakılırken, elektrik dağıtımı ve satış faaliyetlerinin Alarko Holding tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.

7 ARALIK’TA TAMAMLANDI

Taraflar arasındaki ayrılığın hukuken tamamlandığı ve gerekli imzaların atıldığına ilişkin bilgilendirme ise 7 Aralık tarihinde yapıldığı ifade edildi.