Cengiz Holding’in Artvin planına itiraz: 'Halkın katılımı kısıtlanıyor'

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İktidara yakınlığıyla bilinen iş insanlarından Mehmet Cengiz’e ait Cengiz Holding bünyesinde faaliyet yürüten Eti Bakır A.Ş., Artvin Murgul’daki madencilik faaliyetlerini genişletmek için yeni bir süreç başlatırken, şirketin kurmak istediği siyanürlü liç tesisine ilişkin “Halkın Katılımı Toplantısı” için seçilen yer tepki çekti. Murgul sakinleri ve çevre savunucuları, 20 Kasım'da yapılacağı duyrulan toplantının ulaşımı zor bir noktaya alınarak halkın katılımının fiilen engellendiğini belirterek Artvin Valiliği’ne itiraz dilekçesi sundu.

Cengiz Holding’in Artvin itirafı: 'Sızıntı olmayacağının garantisi yok'

ÇED SÜRECİ BAŞLATILDI

Eti Bakır, Murgul’da 2006’dan bu yana işlettiği sahada yeni ocak alanı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi kurmak üzere ÇED süreci başlattı.

Bakanlık, 31 Ekim’de başvurunun yapıldığını duyurdu, yalnızca beş gün sonra ise 20 Kasım’da Halkın Katılımı Toplantısı yapılacağını ilan etti. ÇED alanı 333,6 hektar olarak belirlenirken, şirket projeye 4,5 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor. Yıllık üretimin 374 bin tondan 1 milyon tona çıkarılması hedefleniyor. Projede mevcut flotasyon tesisine ek olarak siyanürlü tank liçi sistemi de kurulacağı da belirtiliyor.

VALİLİĞE DİLEKÇE VERDİLER

Ancak toplantı yerinin Damar Mahallesi Güngören mevkiindeki eski futbol sahası olarak belirlenmesi, bölge halkının tepkisini çekti. Yurttaşlar Valiliğe sunduğu dilekçede yer seçiminin merkezi, erişilebilir ve tarafsız olmadığının altı çizildi.

Dilekçede şu gerekçeler öne çıktı:

Ulaşım sorunu: Damar Mahallesi’nin ilçe merkezine 10 km uzakta olduğu, araç sahibi olmayanların, yaşlıların, engellilerin ve ailelerin toplantıya erişiminin fiilen imkânsız hale geldiği belirtildi. Açık alanda toplantı eleştirisi: Murgul’un yağışlı iklimi nedeniyle açık bir sahada sağlıklı bir katılımın mümkün olmayacağı vurgulandı; kapalı bir salonun kullanılması talep edildi. Tarafsızlık vurgusu: Toplantının şirket faaliyet alanına yakın bir yerde yapılmasının işçiler üzerinde baskı oluşturabileceği, özgürce görüş bildirilmesinin zorlaşabileceği ifade edildi. Hukuka aykırılık iddiası: ÇED Yönetmeliği’nin “halkın kolaylıkla ulaşabileceği merkezi yer” şartının açıkça ihlal edildiği savunuldu. Danıştay’ın benzer durumlarda halkın etkin katılımını koruyan kararlarına atıf yapıldı.

YURTTAŞLARIN TALEBİ NET

Yurttaşlar toplantının Murgul ilçe merkezindeki kapalı ve erişilebilir bir salona taşınmasını talep etti. Yer değişikliği yapılana kadar toplantının ertelenmesi, güvenlik ve tarafsızlık için yazılı teminat verilmesi, toplantı tutanaklarının halka açık biçimde paylaşılması da talepler arasında yer aldı.

Dilekçede, taleplerin karşılanmaması halinde toplantının iptali için idari başvuru ve dava açılacağı ifade edildi.