Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

Karahan, TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü değiştirdi. Ağustos ayında, enflasyonun yıl sonu için yüzde 24-29 aralığında olacağını tahmin eden TCMB, bu tahminini yüzde 31 ile 33 aralına yükseltti.

Raporun sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, asgari ücretle alakalı yöneltilen soruya şu cevabı verdi:

"Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili bir kurul var o kurul çalışmaları yürütecek kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacaktır. Bizim için önemli olan yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesi ve bu nedenle enflasyonla mücadele en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırması. Yaptığımız işi esas bu nedenle önemsiyoruz."

Öte yandan asgari ücretle ilgili milyonların gözü komisyonda. TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğini söyleyerek bu sene görüşmelerde yer almayacağını açıklamıştı. Milyonlarca çalışanın kaderinin belirleneceği görüşmelerde şimdilik komisyon düğümünün çözülmesi bekleniyor.