30 euro limiti kaldırılıyor: Yurt dışından ucuz alışveriş dönemi sona erdi

7 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, bugüne kadar geçerli olan 30 Euro değerindeki gümrük muafiyeti uygulaması sona erdirildi. Karar 6 Şubat 2026'da yürürlüğe girecek.

30 EURO LİMİTİ KALDIRILDI

Karara göre, 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren Temu, AliExpress, Amazon gibi platformlardan yapılan ve tutarı ne olursa olsun tüm yurt dışı siparişleri gümrük işlemine tabi olacak. Siparişlerin teslimi için gümrük vergisi ödenmesi ve detaylı gümrük beyannamesi düzenlenmesi gerekecek. Vergiye ek olarak bir de gümrük beyanname hizmet bedeli alınacak.

150 EURODAN 30 EUROYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

30 Euro'luk muafiyet sınırı, daha önce kademeli olarak azaltılmıştı. İlk olarak Ağustos 2024'te 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülen limit, Aralık 2024'te kargo bedelinin de bu tutara dahil edilmesiyle daraltılmıştı. Son kararla birlikte bu muafiyet tamamen kaldırıldı.

AB DIŞI ÜLKELER İÇİN VERGİ %60'A ÇIKTI

Yeni karara göre, değeri 1500 avroyu geçmeyen eşyalara uygulanacak vergi oranları şöyle belirlendi:

Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için: %30

Diğer tüm ülkelerden (AB dışı) gelen eşya için: %60

ÖTV'Lİ ÜRÜNLERE EK %20 VERGİ

Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi olan ve 4760 sayılı kanunun (IV) sayılı listesinde bulunan ürünler (örneğin otomobil, kol saatleri gibi lüks tüketim malları) için bu oranlara ek olarak %20 ilave vergi uygulanacak.

30 GÜN SONRA BAŞLIYOR

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Karar hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütecek.