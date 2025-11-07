Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-IV’ün sunumunu gerçekleştiriyor.

Karahan yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında açıkladı:

"2025 yılı sonunda enflasyonun% 31 ile 33 arasında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 için iste tahminlerimiz %13 ile 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025-2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizin sırasıyla %24 %16 ve %9 olarak koruyoruz. Enflasyonun 2027 yılında %9'a geriledikten sonra orta vadede %5 seviyesinde istikrar bekliyoruz"

HEDEFTE SAPMA

Merkez Bankası Ağustos 2025'teki üçüncü raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığından açıklamıştı. Böylece hedef yukarı yönlü revize edildi.

İstanbul Finans Merkezi’ndeki TCMB Yerleşkesinde gerçekleşen toplantıda açıklanan 4'üncü rapor yılın son enflasyon raporu oldu.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın sunumunda öne çıkanlar şöyle:

"Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.

2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız.

Küresel dezenflasyon süreci ivme kaybetti

Küresel belirsizlik, tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti.

Ülkelere göre farklılaşmakla birlikte faiz indirimlerinin sürmesi beklenmektedir.

İş gücü piyasası, manşet işsizlik oranına kıyasla daha az sıkı

Sanayi ve hizmet üretimi üçüncü çeyrekte yatay seyrediyor.

İş gücü piyasası, manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı seyrediyor. Bileşik iş gücü piyasası endeksi, sıkılığın düşük seyrettiğini ima ediyor.

Talepte ivme kaybı sürüyor

Yurt içi talepte ivme kaybı devam ediyor. Kart kullanım eğiliminden arındırıldığında kart harcamaları daha düşük seyrediyor. Kart harcamaları 3. çeyrekte nispeten yatay seyretti.

Ana eğilim, dezenflasyon sürecinin yavaşladığını gösteriyor

Son iki ayda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçtik. Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün devam etmesini bekliyoruz.

Son 2 ayda enflasyon tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşti. Enflasyon gelişmelerinde gıda enflasyonunun etkisi öne çıktı.

Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor.

Hizmet enflasyonundaki atalet dirençli seyrini koruyor

Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz.

Eğitim hizmetleri enflasyonu, bir önceki yıla kıyasla gerilese de yüksek seyrediyor.

Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı.

12 ay sonrası beklentilerdeki düzelme yavaşladı

Önceki Rapor dönemine kıyasladığımızda, 12 ay sonrası beklentilerdeki düzelmenin yavaşladığını görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz.

Kredi büyümesinde, TL lehine görünüm sürüyor

Sıkı para politikası duruşumuzu koruyoruz. Sıkı parasal duruş, makro ihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekleniyor.

Kredi büyümesinde, TL lehine görünüm devam ediyor. Bireysel kredi büyümesi, kredi kartları kaynaklı yavaşladı. Toplam kredi büyümesi, dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyor.

Yabancı para mevduatta artış altın fiyat etkisi kaynaklı

Mevduat faizinin seviyesi, TL’ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Türk lirası mevduatın payı, yüzde 60 seviyesinde tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor.

Yabancı para mevduatta son dönemde görülen artış ağırlıklı olarak altın fiyat etkisi kaynaklı."

