Asgari ücreti nokta atışı bilmişti: Bankacılık devi oran verdi!

ABD merkezli bankacılık devi JPMorgan'ın Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ekonomisine dair çarpıcı öngörülerde bulundu. Akçelik, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam beklediklerini belirtirken, yıl sonu enflasyon tahmini ve dolar/TL beklentisini de açıkladı. Ayrıca asgari ücret zammı ve faiz indirim süreci hakkında piyasaların merak ettiği soruları yanıtladı.

"ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Yönetilen fiyatlarda bir artış öngördüklerini belirten Akçelik, özellikle enerji kalemlerine dikkat çekti. Akçelik, "Elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere yönetilen fiyatlarda yüzde 20 artış bekliyoruz. Asgari ücrete dair piyasalarda genel beklenti yüzde 20-25 arasında bir yerde olacağız" ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDA 'YAVAŞLAMA' SİNYALİ

Dezenflasyon sürecinin çeşitli faktörler nedeniyle hız kestiğini vurgulayan deneyimli ekonomist, gıda fiyatları ve döviz kurlarındaki duruma işaret etti. Akçelik'in değerlendirmeleri şöyle:

"Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler ve kuraklık/don nedeniyle dezenflasyon yavaşladı. Kasım enflasyonunun aylık yüzde 1,4 bekliyoruz. Sebze fiyatlarında beklentilerden daha hızlı aşağı geliş var. Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak enflasyon rakamı olacak. Ağustostan başlayan süreçte TL'deki değer kaybı yavaşladı. Bunun etkilerini görmeye başladık. Kasım ve aralık aylarında enflasyon bir miktar düşük gelebilir. Aylık momentumun yüzde 2 altına gelmesini bekliyorum. Önümüzdeki dönemde TL'deki değer kaybının sınırlı tutularak enflasyonda kademe kaydedilmesini bekliyorum. Enflasyonu yüzde 32 ile kapatacağız bu yıl. Piyasanın beklediği kadar güçlü dezenflasyon yok."

FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİ: ARALIKTA 100 BAZ PUAN

Merkez Bankası'nın para politikası adımlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Akçelik, Aralık ayı için faiz indirimi öngörüsünü korudu.

Akçelik, "Ben hala aralıkta 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyorum. Piyasada bazı oyuncular 150 baz puan bekliyor. Merkez Bankası'nın ocak enflasyonunu düşünerek daha temkinli olacağını düşünüyorum. Bundan sonra 100 baz puanlık faiz indirimleriyle devam edecektir. En önemli nedenlerden biri dezenflasyon hızının yavaşlaması. Genel olarak hizmetlerde katılık var. Hemen kırılacak bir durum yok. İç talebin halen güçlü olduğunu düşünüyoruz. 8 PPK toplantısı bekliyoruz ve her birinde 100 baz puanlık faiz indirimi beklentimizi koruyoruz. 2026 sonu yüzde 30,5 bekliyoruz politika faizini" dedi.

DOLAR TAHMİNİ VE BÜYÜME BEKLENTİSİ

JPMorgan ekonomisti, dolar kuru ve büyüme rakamlarına ilişkin tahminlerini de güncelledi. Dolarizasyon riskini yönetilebilir gördüğünü belirten Akçelik, şu rakamları paylaştı:

Asgari ücrette korkutan kulis! İktidar medyası son rakamı yazdı!

"Dolarizasyon riski görmüyorum. Faiz indirimlerinde yavaşlama var, ikincisi MB elinde TL mevduat payının artırılması için makroihtiyati tedbir var. Üçüncüsü hanehalkları ve şirketlerin döviz kuru artış beklentisi düşük olduğu dönemlerde dolarizasyon olmuyor. Dolarizasyonun yönetilebilir bir risk olduğunu düşünüyorum. Bu yıl için yüzde 3,5, gelecek yıl için yüzde 4 büyüme bekliyoruz. Dolar/TL'de bu yılı 43,4'le kapatmayı bekliyoruz. 2026 yıl sonu 53,5 bekliyoruz. Revizyona gitmeyi gerektirecek bir gelişme olmadı."

2026 ENFLASYON HEDEFİ VE TL'DEKİ DEĞERLENME

Gelecek yıla dair projeksiyonlarını da aktaran Akçelik, 2026 sonunda enflasyonun yüzde 23 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Bu yıl enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesinin, önümüzdeki yıl asgari ücret başta olmak üzere ücret artışlarını yukarı çekeceğini belirtti.

Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu maaş zamları ortaya çıktı: Asgari ücretli, memur, emekli...

Akçelik, "TL değerlenmesi olacak ama tutarı daha az olacak. Önümüzdeki dönemde reel TL değerlenmesinin gelecek yıl yüzde 5 düzeyinde olmasını bekliyorum. 2026'da kamu maliyesinin dezenflasyona desteği anlamında ciddi bir alan yok. O da dezenflasyon hızında yavaşlamaya katkı sunacak" değerlendirmesinde bulundu.