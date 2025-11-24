Asgari ücrette korkutan kulis! İktidar medyası son rakamı yazdı!

Yayınlanma:
Asgari ücretle ilgili yeni bir kulis milyonlarca ücretli çalışanın umudunu suya düşürdü. Açlık sınırının 28 bin liraya dayandığı koşullarda, kulislerde konuşulan rakamlar hayal kırıklığı yarattı.

Kasım ayının son günlerine girilirken, milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeniden asgari ücret zammına çevrildi.

Asgari ücret mesaisi aralık ayının başında başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimini doğrulayarak aralık başına işaret etmişti.

IŞIKHAN NE DEMİŞTİ?

Milyonların gözü asgari ücret haberlerinde. Ankara kulislerinde farklı oranlar telaffuz edilmeye başlanırken, masadaki senaryolar ve hesaplanan yeni ücretler de netleşiyor.

Bakan Işıkhan, yaklaşan toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum” demişti.

Mevcut durumda net 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin, 2026 yılı için hangi seviyeye çekileceği merak konusu.

HEDEF ENFLASYON MODELİ MASADA

2021/11/02/asgari-ucret.jpg

Zam oranlarıyla ilgili kulislerde en çok konuşulan senaryo, hükümetin geçen yıl uyguladığı stratejiye benzer bir yol izleyeceği yönünde. Hatırlanacağı üzere komisyon geçtiğimiz yıl, o senenin gerçekleşen enflasyon verisi yerine, bir sonraki yılın hedeflenen enflasyonunu baz almıştı. 2024 yılında enflasyon yüzde 44 seviyesinde gerçekleşmesine karşın, asgari ücrete yapılan zam yüzde 30'da kalmıştı.

Ekonomi otoriteleri, sıkı para politikası çerçevesinde bu yıl da hedef enflasyonun kriter olarak alınabileceğini belirtiyor.

REFAH PAYI VE KONUŞULAN RAKAMLAR

Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, geçmiş dönemlerde olduğu gibi hükümetin yüzde 5 ila 10 arasında bir "refah payı" eklemesi gündemde. Bu ihtimal dahilinde öne çıkan zam oranları ise yüzde 20 ile yüzde 25 bandında şekilleniyor.

Kulislerde dolaşan bu oranlar üzerinden yapılan hesaplamalar ise şöyle:

Yüzde 20 Zam Yapılırsa:

Net: 26.584 TL

Brüt: 31.206 TL

Yüzde 25 Zam Yapılırsa:

Net: 27.630 TL

Brüt: 32.506 TL

Bu rakamların henüz resmiyet kazanmadığı ve komisyon çalışmalarının ardından kesinleşeceği vurgulanıyor.

BİRÇOK KALEMİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

2021/11/04/asgari-ucret.jpg

Belirlenecek yeni asgari ücret, sadece çalışanların ay sonu alacağı maaşı değil, çok daha geniş bir finansal alanı domine ediyor. Kıdem tazminatı tavanından SGK idari para cezalarına, engelli çalışan desteklerinden doğum ve askerlik borçlanmalarına kadar pek çok kalem bu rakama endeksli durumda. Ayrıca SGK teşvik limitleri ile burs ve sosyal yardım kriterleri de asgari ücrete göre yeniden belirleniyor.

Bu nedenle aralık ayının ilk haftasında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, 2025 yılının en kritik ekonomik kararlarından birine sahne olacak. Çalışanın alım gücünü korurken işverenin istihdam kapasitesini sarsmayacak o "denge noktası"nın nasıl bulunacağı merakla bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

