Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon toplanacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın gözünü çevirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun takvimini duyurdu. Bakan Işıkhan, komisyonun Aralık ayı başında toplanacağını belirterek, hedeflerinin hem işçiyi hem de işvereni gözeten "optimal" bir denge kurmak olduğunu savundu.

Asgari ücret zam oranını açıkladı

İzmir'de düzenlenen "Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları" etkinliğinin 10. ayağında konuşan Işıkhan, çalışma hayatının geleceğini şekillendiren stratejik konulara değindi. Yeşil ve dijital dönüşümün iş gücü piyasalarına etkilerini masaya yatırdıklarını belirten Işıkhan, amaçlarının işçilerden işverenlere kadar tüm paydaşları bu sürece en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu ifade etti.

DÖNÜŞÜM ARTIK BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK

Hızlanan dönüşüm sürecinin sadece üretim bantlarını değil, istihdam yapısını, meslekleri ve beceri profillerini de kökten değiştirdiğine dikkat çeken Bakan, bu sürece uyum sağlamanın ekonomik rekabet gücünü korumak adına bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

ADAY HAVUZ SİSTEMİYLE 100 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİ

İstihdamı artırmaya ve iş gücüne katılımı teşvik etmeye yönelik projelere de değinen Işıkhan, geçen yıl devreye alınan "Aday Havuz Sistemi"nden bahsetti. Sistemin şu ana kadar 35 binden fazla işveren tarafından aktif olarak kullanıldığını aktaran Bakan, yaklaşık 2 milyon çalışan aramasının yapıldığı platform üzerinden 100 bini aşkın vatandaşın iş sahibi olduğunu açıkladı.

Bu sistemin, işverenlere ilan vermeye gerek kalmadan İŞKUR veri tabanındaki 3 milyon aktif iş arayanı tarama imkanı sunduğunu belirten Işıkhan, eğitim, sertifika, yaş ve yabancı dil gibi filtrelerle nokta atışı yapılabildiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: OPTİMAL BİR ÜCRET SEVİYESİ

Konuşmasının sonunda asgari ücret sürecine değinen Bakan Işıkhan, sosyal diyalog mekanizmasının önemine vurgu yaptı. Asgari ücretin çalışma hayatındaki temel gösterge olduğunu belirten Işıkhan, Aralık başında başlayacak maraton için beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

Işıkhan şunları kaydetti:

"Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum."