Erdoğan'dan ekonomi ödülünü alan isim asgari ücreti açıkladı

Milyonlarca ücretli çalışanın gözü kulağı, Ocak 2026'da geçerli olacak yeni asgari ücrette. Yüksek enflasyon karşısında eriyen alım gücü milyonları açlık ve yoksulluğa sürüklerken iyileştirici bir zam bekleniyor.

Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde, zam oranlarına dair senaryolar da gelmeye devam ediyor.

Bu kez tahmin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ekonomi ödülü alan isimden geldi. Ekonomist Muhammed Bayram, masadaki en güçlü rakamı açıklarken "refah payı" ihtimaline de dikkat çekti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE YÜKSELİŞ

Zam oranının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon verilerinde beklentiler değişti. TÜİK verilerine göre Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu tahminini yüzde 31 ile 33 aralığına çekti. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise ekonomistlerin yıl sonu beklentisi yüzde 32,20 seviyesine yükseldi.

BÜTÇEDEKİ SİGORTA PRİMİ DETAYI

Sabah YouTube kanalında soruları yanıtlayan Muhammet Bayram, asgari ücretin sadece bir taban ücret olmadığını, tüm maaş zamlarını etkilediğini belirtti. Bayram, bütçe verilerinden yola çıkarak önemli bir ipucu paylaştı.

Bayram'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Asgari ücret bu yıl devlet ve işveren tarafından belirlenecek. TÜRK-İŞ, komisyonda olmayacağını açıkladı. Asgari ücrette gelir vergisinin kaldırılması büyük bir devrimdir. Asgari ücret, taban ücret ama bütün zam oranlarını ilgilendiren bir tutar. Asgari ücret devletin belirlediği en düşük tutar. İşveren ve işçi farklı bir rakamda anlaşabilir."

"Asgari ücret şu anda 22.104 TL. Bu sene temmuzda zam yapılmadı. Bu durumda yıllık enflasyonu baz almamız gerekiyor. Merkez Bankası yıl sonu tahmini yüzde 31-33 arasına yükseltildi. Bir diğer ip ucu bütçede sigorta gelirleri. Asgari ücretten bir sigorta primi alınıyor. Geçtiğimiz yıla göre sigorta primleri artış oranı yüzde 28 olarak belirlendi. Bu da bize asgari ücrette en az bize yüzde 28 olacağını gösteriyor."

GERÇEKLEŞEN Mİ HEDEFLENEN Mİ?

Zam oranının belirlenmesinde hedeflenen enflasyonun mu yoksa gerçekleşen enflasyonun mu baz alınacağı tartışmalarına da değinen Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çalışanı enflasyona ezdirmeme" sözünü hatırlattı.

Bayram, "Asgari ücrette hedeflenen enflasyon mu yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi yapılacak konusu çok tartışıldı. Hedeflenen enflasyon yüzde 2026 sonu için yüzde 20. Buna göre zam yapılırsa enflasyon kadar artış olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü var. Bugüne kadar da tutuldu. Hiçbir zaman işçi emekli enflasyona karşı ezdirilmedi." diye savundu.

MASADAKİ RAKAM VE REFAH PAYI İHTİMALİ

Bayram, olası zam oranlarına göre yeni maaş senaryolarını hesapladı. Yüzde 30'luk artışın öne çıktığını belirten ekonomist, refah payı ihtimalinin de masada olduğunu vurguladı.

Bayram rakamları şu şekilde açıkladı:

"Asgari ücret; yüzde 28 zamla 28.293 TL'ye, yüzde 30 zamla 28.735 TL'ye, yüzde 32 zamla 29.177 TL çıkacak. Şu anda asgari ücrette yüzde 30'luk zam öne çıkıyor."

Bayram sözlerini şöyle tamamladı:

" Böyle rakamlarda bütüne tamamlanması beklenir. Asgari ücrete ara zam yapılmadığı için Cumhurbaşkanımızın refah payı artışıyla 30 bin TL'ye gelmesi mümkün."

ERDOĞAN'DAN ÖDÜL

Bayram, Mayıs 2025'te "10. Anadolu Medya Ödülleri" kapsamında Erdoğan'dan "Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü almıştı.

IŞIKHAN DUYURMUŞTU

Süreçle ilgili takvimi netleştiren Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da komisyonun Aralık ayı başlarında işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geleceğini duyurmuştu.

Bakan Işıkhan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum."