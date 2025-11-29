Asgari Ücret İnisiyatifi: Asgari ücret sadece nefes alabilmek için belirlenen ücret oldu

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin imzacısı olduğu Asgari Ücret İnisiyatif’in önümüzdeki hafta başlayacak görüşmeler neticesinde belirlenecek olan 2026 yılı asgari ücretine ilişkin Kadıköy’de gerçekleştirdiği eylemde, ortak basın açıklaması okundu.

Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı

"ASGARİ ÜCRET ARTIK TÜM ÜCRETLERİ AŞAĞI ÇEKEN ORTALAMA ÜCRETE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Asgari ücretin, işsizlik ödeneğinden emekli maaşına, SGK primi ve evde bakım ücretine pek çok alanı etkilediğinin vurgulandığı açıklamada, “Asgari ücret artık tüm ücretleri aşağı çeken ortalama ücrete dönüşmüştür. Bu nedenle yaklaşan görüşmeler, sadece asgari ücretlilerin değil, emeğiyle geçinen herkesin ortak meselesidir” denildi.

“Enflasyonla mücadelenin faturasının, açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek pahasına milyonlarca emekçiye ödetilmesini kabul etmiyoruz. Emekçiler, emekliler ve bu ülkenin yok sayılan tüm kesimleri olarak bizi yoksullukta eşitleyen bu gidişatı birlikte değiştireceğiz” denilen açıklamada, Asgari Ücret İnisiyatifi’nin talepleri, “Asgari ücretin işçi ailesinin geçimi esas alınarak insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılması; milli gelir ve gerçek enflasyon baz alınarak yılda dört kez güncellenecek şekilde belirlenmesi; gelir dağılımında adaleti gözeten bir ekonomi politikası izlenmesi” olarak sıralandı.

"TÜRKİYE’DE SADECE NEFES ALABİLMEK İÇİN BELİRLENEN ÜCRETTİR ASGARİ ÜCRET"

Açıklamanın ardından söz alan TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, “Ülkemizin kaynakları, bu ülkenin halkının alım gücünün artırılmasında, asgari ücretin yükseltilmesinde kullanılmamaktadır” diyerek TÜİK tarafından açıklanan rakamlara tepki gösterdi. Koçal şöyle konuştu:

“Asgari ücret insanların insanca yaşayabilecekleri bir ücretin belirlenmesidir aslında. Ama bugün Türkiye’de insanca yaşamı bıraktık sadece nefes alabilmek için belirlenen ücrettir asgari ücret. Barınmadan tutun, çocuklarımızın okuldaki beslenmesine kadar, insanca yaşayabilmek, beslenebilmek ve yaşam stardardlarımızı, alım gücümüzü artırabilmek için asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor. Ama bir oyun daha var. O da, TÜİK’in Kasım ve Aralık ayındaki verilerini düşük olarak belirlenmesidir. Onun nedeni de asgari ücretin belirlenmesinde kıstas alınacak değerlerin düşük gösterilmesidir”

"TOPLUMUN GERİ KALANINA SİYASİ TEHDİTTİR"

Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk ise yaptığı açıklamada, belirlenen rakamın çalışanlara etkisine ilişkin, “Çalışanların yüzde 60 civarı bu rakamı alıyor. Toplumun yüzde 60’ına iktisadi olarak, ekonomik olarak bunu dayatabiliyorsanız ve bunu ortalama ücret haline getirebiliyorsanız, bu zaten toplumun geri kalanına olabilecek en yüksek derecede bir siyasi tehdittir” şeklinde konuştu. Komisyon tarafından 2025 yılı için belirlenen rakamın işçi sınıfının ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade eden Öztürk, “Sizin takdirinizdir demiyoruz. Biz bunu reddettiğimizi söylüyoruz” dedi.