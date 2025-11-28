Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı

Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, milyonlarrca haneyi ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına günler kala masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı. TÜİK verileri ve TÜRK-İŞ rakamlarının belirleyici olacağını ifade eden Kılıç, "Hepsi masada olacaktır" dedi.

Milyonlarca dar gelirlinin önümüzdeki yıl boyunca kazancını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısına günler kaldı. Geçtiğimiz yıl masada olmama kararı alan TÜRK-İŞ olmadan gerçekleşmesi beklenen toplantının birincisi tarafların niyet belli ettiği oturum olacak.

Asgari ücreti belirleyecek maraton öncesinde konuşan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, ne kadar zam geleceği ve sendikalarla toplantı tarihleri hakkında açıklamalarda bulundu.

MASAYA GELECEK ASGARİ ÜCRET RAKAMINI AÇIKLADI

Prof. Dr. Cem Kılıç, aralık ayının ilk haftasında toplantı beklendiğini ifade ederek, "Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimlendirecektir. Bakanlık, hem Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) hem de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) toplantı çağrısında bulunacaktır" dedi.

masaya-gelecek-asgari-ucret-rakamini-acikladi-3.jpg

Usulen, ilk toplantının bir araya gelip niyet belirlemek için yapıldığını ifade eden Kılıç, bu toplantıdan doğrudan bir sonuç çıkmasını beklemediğini söyledi.

masaya-gelecek-asgari-ucret-rakamini-acikladi-2.jpg

Geçmiş yıllarda olduğu gibi TİSK ve TÜRK-İŞ toplantılarının da yapılacağını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına ve açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi."

masaya-gelecek-asgari-ucret-rakamini-acikladi-4.jpg

2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücret için senaryolar şu şekilde:

2026 yılı için asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse bu rakam 27 bin 630 TL’ye, yüzde 30 zam gelirse 28 bin 735 TL’ye yükselecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

