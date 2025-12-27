EFT ve havale işlemlerinde yeni döneme 5 gün kaldı! Tek tek sorulacak... İşte yeni kurallar

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Buna göre, 200 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde işlemin kaynağı ve amacı açıklanacak, gerekirse belgeyle ispatlanacak.

Artık bankacılık sistemindeki büyük miktarlı para hareketleri açıklamasız yapılamayacak. Gönderici ve alıcı, işlemin hangi nedenle yapıldığını belirtmekle yükümlü olacak. Bu adım, kara para aklama, terör finansmanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında atılıyor.

İŞTE O İŞLEMLER

MASAK, kullanıcıların para transferlerinde seçebileceği işlem nedenlerini de belirledi. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

Gayrimenkul alım ödemesi

Motorlu taşıt ödemesi

Borç verme veya ödeme

Hediye, bağış veya yardım

Vergi veya harç ödemesi

Danışmanlık, sağlık, sigorta, avukatlık gibi hizmet ödemeleri

Kripto varlık, şans oyunu, eğlence ve sosyal medya harcamaları

Bu başlıkların dışında kalan işlemler için ise “diğer” seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik bir açıklama yazılacak.

20 MİLYON ÜSTÜNDE BELGE GEREKECEK

İşlem tutarı arttıkça beyan yükümlülüğü de artacak. Özellikle 20 milyon TL ve üzerindeki transferlerde, tapu, noter belgesi, fatura gibi “dayanak belgeler” istenecek. Belge sunmayan kişiler işlem yapamayacak.

Bankalar, eksik belgeyle işlem gerçekleştirmeyecek. MASAK, belgeleri ve açıklamaları inceleyerek şüpheli işlemleri tespit edecek.

İSTİSNALAR

Bazı işlemler yeni düzenlemenin dışında tutulacak:

Aynı bankadaki kişisel hesaplar arası transferler

Kamu kurumlarına yapılan ödemeler (örneğin vergi)

Bankaların kendi aralarındaki işlemler

200 bin TL’nin altındaki ATM işlemleri

Ancak bu muafiyetlerin kötüye kullanımı durumunda MASAK devreye girecek.

ATM'den 200 bin lira ve altı işlemi günde beş kere ya da ayda 30 kere kullanılırsa MASAK tedbir getirebilir.

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’deki para trafiğinin daha şeffaf hâle getirilmesi ve uluslararası mali denetim sistemleriyle uyum sağlanması hedefleniyor. MASAK, yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişi ve şirketleri daha kolay tespit edebilmek için dijital bankacılık altyapısını aktif biçimde kullanacak.