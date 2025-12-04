'Asgari ücret 45 bin TL olmalı' dedi: Tek tek sıraladı

2025 yılının sonuna yaklaşırken siyasette de gündem asgari ücrete yapılacak zam. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 12 Aralık'ta yapacağı ilk toplantı öncesinde Yeniden Refah Partisi'nden de asgari ücret çıkışı geldi.

Partisinin MYK toplantısı sonrasında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yoksulluk sınırının 90 bin TL olduğunu belirterek "Eve girecek iki asgari ücret 90 bin lirayı karşılamalıdır" dedi.

'Asgari ücret en az 39 bin TL olmalı'

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN TÜİK YETER"

TÜİK'in açıkladığı enfalasyon oranlarının çarşı ve pazara yansımadığının altını çizen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da işçi, memur, emekli aylıkları ve asgari ücret rakamları belirlenmeden önce TÜİK devrededir" diyerek şöyle konuştu:

"Ben bu noktada diyorum ki enflasyonla mücadele için enflasyonu düşürmek için Merkez Bankası'na gerek yok. TÜİK yeter. Söyleyin indirsin. İstediğiniz rakamı verin, TÜİK indirsin. Nitekim dün açıklanan enflasyon rakamları düşüşe işaret ediyor. Zaten 2026’nın hedef enflasyon rakamları da bugünün yarısı. TÜİK devrede. Ama çarşıda pazarda fiyatlar hiç de TÜİK'in dediği gibi değil."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç

Son Dakika | Asgari ücret toplantısının tarihi belli oldu!

"ASGARİ ÜCRET 45 BİN TL OLMALI"

TÜİK'in manipülatif enflasyonuyla asgari ücret belirlenemez" diyen Kılıç, asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili önerilerini şöyle aktardı:

"Asgari ücret belirlenirken dikkate alınması gereken hususları tek tek sıralıyorum; belirlenecek asgari ücret 2025 yılı enflasyon gerçekleşmesini içermelidir.

Belirlenecek asgari ücret 2026 yılı hedef reflasyon rakamını içermelidir.

Ayrıca belirlenecek asgari ücret üst üste bilmem kaç çeyrektir büyüyen

Türkiye ekonomisinin büyümesinden alınacak refah payını da içermelidir. Bununla birlikte Yeniden Refah Partisi olarak dördüncü bir hususu daha kayıtlara geçiriyoruz.

İki asgari ücret bir aileyi yoksulluk sınırının üzerinde çıkarmalıdır.

Yoksulluk sınırı Kasım 2025’te Türk-İş verilerine göre 90 bin lira, dört kişilik bir ailenin kira dahil geçirmesi için gereken asgari para ayrı 90 bin eve girecek iki asgari ücret 90 bin lirayı karşılamalıdır.

Dolayısıyla asgari ücret aylık 45 bin lira olmalıdır."

YENİDEN REFAH'TAN TÜRK-İŞ'E DESTEK

Kılıç, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na girmeme kararını desteklediklerini belirterek, "Komisyonda işçi baskı altındadır. Beş tane işçi var deniliyor ama patronun baskısı var, devletin baskısı var, bakanı var, bürokratı var, işçi o komisyonda izliyor. O komisyonda işçinin dediği olmalıdır. Ve o dediği karşılık bulmalıdır" şeklinde konuştu.