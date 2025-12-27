Asgari ücretin sektörel maliyeti belli oldu

2026 yılı için uygulanacak asgari ücret rakamları belli oldu. 2025 yılına göre yüzde 27 oranında artış yapılarak belirlenen yeni tutarlar, çalışanların net gelirlerini ve işverenlerin katlanacağı toplam maliyeti doğrudan etkiledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, brüt ve net ücretler ile sektörel bazda değişen işveren giderleri netleşti.

2026 ASGARİ ÜCRETİNİN NET HESABI

2026 yılı için aylık brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak tespit edildi. Bu tutar üzerinden çalışanlardan yüzde 14 oranında sosyal güvenlik primi ve yüzde 1 oranında işsizlik sigortası primi kesintisi yapılıyor. Yapılan kesintilerin ardından milyonlarca çalışanın eline geçecek aylık net asgari ücret 28 bin 75,50 TL olarak belirlendi.

SEKTÖRLER ARASINDA MALİYET FARKI DERİNLEŞİYOR

Asgari ücretin çalışan için net tutarı tüm sektörlerde aynı kalırken, işverenlerin ödeyeceği prim oranları sektörel teşviklere göre farklılık gösteriyor. İmalat sektöründe uygulanan 5 puanlık SGK prim indirimi, bu alandaki işverenlerin yükünü bir miktar hafifletirken; hizmet, perakende ve diğer sektörlerde bu indirim 2 puanla sınırlandırıldı.

2026 Yılı Sektörel Asgari Ücret ve İşveren Maliyeti Tablosu

Kalem İmalat Sektörü (5 Puan İndirimli) Diğer Sektörler (2 Puan İndirimli) Teşviksiz Durum Brüt Asgari Ücret 33.030,00 TL 33.030,00 TL 33.030,00 TL Net Asgari Ücret 28.075,50 TL 28.075,50 TL 28.075,50 TL SGK Primi (İşveren Payı) 5.532,53 TL (%16,75) 6.523,43 TL (%19,75) 7.184,03 TL (%21,75) İşsizlik Primi (İşveren Payı) 660,60 TL (%2) 660,60 TL (%2) 660,60 TL (%2) Toplam İşveren Maliyeti 39.223,13 TL 40.214,03 TL 40.874,63 TL

MALAT DIŞI SEKTÖRLERDE EK YÜK DAHA AĞIR

Yeni düzenlemeyle birlikte imalat sektörü dışındaki işyerlerinde maliyetler daha belirgin şekilde yükseldi. 2025 yılında 4 puan olarak uygulanan SGK prim indirimi, 2026 yılından itibaren 2 puana düşürüldü. Bu durum, imalat dışı sektörlerde çalışan bir kişinin işverene aylık maliyetinin, imalat sektörüne kıyasla yaklaşık 990 TL daha fazla olması sonucunu doğurdu.

Herhangi bir teşvikten yararlanamayan işyerlerinde ise bir çalışanın toplam maliyeti 40 bin 874 TL’ye kadar yükseldi.

İŞVEREN DESTEĞİ İÇİN YASAL DÜZENLEME BEKLENİYOR

İş gücü maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana uygulanan asgari ücret desteğinin 2026 yılında da devam edeceği açıklandı.

2025 yılında aylık yaklaşık 1000 TL olan desteğin, 2026 yılında yüzde 27 artışla aylık 1270 TL olarak uygulanması planlanıyor. Ancak söz konusu desteğin hayata geçebilmesi ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanabilmesi için önümüzdeki günlerde TBMM’de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.