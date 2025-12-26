Asgarinin üzerinde ücret alanların zam oranı ortaya çıktı

2026 yılı için asgari ücretin brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75,50 TL olarak belirlenmesinin ardından, gözler asgari ücretin üzerinde kazanç sağlayan çalışanlara çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçmiş veriler üzerinden yaptığı teknik analizler, asgari ücret artışının diğer maaş grupları üzerindeki "yayılma etkisinin" daha sınırlı kalacağını ortaya koydu.

ORTALAMA ÜCRETLERE NE KADAR ARTIŞ YAPILDI?

Merkez Bankası tarafından yapılan araştırmada, asgari ücrete yapılan her 1 puanlık artışın, ortalama ücretlere yaklaşık 0,93 puanlık bir yükseliş olarak yansıdığı tespit edildi.

Bu katsayı baz alındığında, asgari ücretteki yüzde 27'lik artışın özel sektördeki ortalama maaşlara yaklaşık yüzde 25 oranında yansıması bekleniyor. Bu durum, asgari ücretin bir "geçim ücreti" olmaktan çıkıp "ortalama ücret" haline gelme sürecini hızlandıran bir veri olarak değerlendirildi.

İŞVERENİN PRİM YÜKÜ 3 PUAN ARTTI

Maaş pazarlıklarını etkileyecek en önemli unsurlardan biri de işveren maliyetlerindeki artış oldu.

Yeni düzenleme ile işverene sağlanan asgari ücret desteği 1270 TL'ye çıkarılsa da, prim kesintilerinde artışa gidildi.

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre tüm sektörlerde işveren prim yükü 1 puan artırılırken, imalat dışı sektörlerdeki 4 puanlık teşvikin 2 puana düşürülmesiyle birlikte, istihdamın yüzde 80'ini kapsayan alanlarda işveren yükü toplamda 3 puan yükseldi. Bu maliyet artışının, şirketlerin asgari ücret üzerindeki maaşlara yapacağı zam oranlarını baskılayabileceği öngörüldü.

2025 YILI VERİLERİ ÖNGÖRÜNÜN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

TCMB'nin 2025 yılına ilişkin benzer bir hesabı, yılın ilerleyen aylarında değişen bir grafik sergiledi. 2025’te asgari ücret yüzde 30 artarken, ortalama ücret artışının yüzde 28 olması bekleniyordu.

Gerçekleşen rakamlara bakıldığında; 2024 Aralık ayında 37 bin 502 TL olan ortalama ücretler, 2025 Mart ayında yüzde 25 artışla 46 bin 959 TL'ye, Eylül ayında ise 48 bin 613 TL'ye ulaştı. Yıl genelindeki toplam artışın yüzde 29,6'yı bularak asgari ücret zammına yaklaştığı kaydedildi.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 60’I KARARI BEKLİYOR

Türkiye'deki iş gücü piyasasında çalışanların yaklaşık yüzde 40'ı asgari ücretle geçinirken, geri kalan yüzde 53-60'lık kesim asgari ücretin üzerinde bir gelir elde ediyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 25'lik yansıma tahmini, bu geniş kitlenin yeni yılda enflasyon karşısında nasıl bir konumda olacağını belirleyecek. Özellikle imalat dışı sektörlerdeki prim teşviklerinin azaltılması, hizmet ve ticaret sektöründeki maaş artışlarının daha düşük kalması riskini beraberinde getirdi.