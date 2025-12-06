Emekliler 'Bütçe Hakkı' için akın etti! Özgür Özel Tandoğan meydanını inletti

Yurttaş Birlikteliği'nin çağrısıyla çok sayıda sivil toplum örgüt, bazı sendika ve siyasi partilerin de destek verdiği "Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı" mitingi Tandoğan Meydanı'nda yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşuyor:

Yurttaş Birlikteliği geçen ay bizleri ziyaret etti. Büyük bir nezaketle iki şey sordular. Birisi dediler ki, siz her hafta sonu bir büyük miting yapıyorsunuz. Ancak bütçe başlamadan hemen önceki cumartesi biz bir mitingle emeklilerin ve emekçilerin bütçe hakkını hatırlatmak, bütçe talebini haykırmak istiyoruz. O gün siz miting yapmasanız olur mu dediler. Dedik ki, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber zaten emeklinin hakkı için, emekçinin hakkı için gelecekte bu günlerdeki zorlukları yaşamasınlar diye bir büyük mücadeleyi veriyoruz. O gün biz o dayanışmayı gösteririz. Sordular. Peki bizim mitinge gelir bir selamlar mısınız diye dedim ki alnından ter akan o terden bereket fışkırtan, emeğiyle geçinen emekçiyi selamlamayacağız da emekli olmuş da hakkı yenilen emeklileri selamlamayacağız da kimi selamlayacağız? Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

AKM'DEN AKIN ETTİLER

Yurttaş Birlikteliği'nin çağrısıyla Ankara’da düzenlenen “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı” mitingi öncesi, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde bir araya geldi.

AKM Metro çıkışında başlayan yürüyüş, mitingin yapılacağı Tandoğan (Anadolu) Meydanı’na doğru devam etti. Yürüyüşe siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve meslek birlikleri de katıldı.

Yurttaş Birlikteliği Platformu Sözcüsü Avukat Şenal Sarıhan, şunları söyledi:

"Ülkenin yüzde 10'unu dahi oluşturmayan bir kesim bizim emeklerimiz ve çabalarımız üzerinden bizden yüzbin kat çok daha iyi koşullarda yaşıyorlar. Ben biliyorum torunlarınız varsa onlara artık çikolatalar alamıyorsunuz. Torunlarınız varsa onların canının çektiği bir meyveyi kilolarca taşıyıp eve alamıyorsunuz. Ekmeklerin fiyatları arttı ama evimize giren ekmeğin miktarı azaldı. Üniversiteye giden çocuklarımız varsa burs peşinde koşuyorsunuz. O burs bir tek kitap almalarına yarıyor ama o çocuklarımız barınmak, karınlarını doyurmak, beyinlerini bilgiyle donatmak istiyorlar. Eşinize onun istediği herhengi bir giyisiyi artık alamıyorsunuz. Evde iki kişi bile çalışsanız oturup hesaplar yapmak zorundasınız. Pazara çıktığınızda artık eskisi gibi pazarın en güzel saatini değil en ucuz saatini arıyorsunuz. Hatta acaba yerlere dökülmüş bir şey var mı diye bakıyorsunuz. Bu, bir ülkede yoksulluğun derinleştiğinin işaretidir.

Yoksulluk sınırı bile 90 bin lirayken hangimizin evine 90 bin lira maaş giriyor? Bugün parlamentoda uzun bir zamandan beri bütçe görüşmeleri var. Bütçe hakkı, emeğin hakkı anlamına gelir. Çalışmanın karşılığı anlamına gelir. Emeğimizin hakkı ne yazık ki parlamentoda karşılanamıyor. 'Şu Meclis'in duvarları çok kalın' derdim. Sonra o duvarların içinde de kısa bir süre bulunma 'şansım' oldu. Orada da içerinin ve dışarının duvarlarının ses geçirebilmesi için halkın daha yüksek sesle, daha örgütlü mücadele etmesine ihtiyaç olduğunu her seferinde gördüm. Burada taleplerimizi ortak bir şekilde ifade etmek için bulunuyoruz. Yurttaş birlikteliği aslında bir ülkenin temelidir. Eğer yurttaşlar bir aradalığı örgütlü bir biçime dönüştürebiliyor, örgütleri arasında dayanışmayı güçlendirebiliyor ve hep birlikte seslerini yükseltebiliyorlarsa halk olmayı başarmış olurlar. İşte bugün emekli sendikalarımız, derneklerimiz, kadın erkek hep birlikte Tandoğan'dan Parlamento'ya sesimizi duyurmak için bir aradayız. Bu bir aradalığı daha da büyütmek gerekiyor."