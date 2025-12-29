Nvidia 5 milyar dolarlık hisse aldı

Intel, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimle, Nvidia’ya toplam 5 milyar dolar nakit karşılığında hisse satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bildirimde, işlemde hisse başına satış fiyatının 23,28 dolar olduğu belirtildi.

Söz konusu hisse satışının, Intel ile Nvidia arasında eylül ayında imzalanan anlaşma çerçevesinde yapıldığı vurgulanırken, planlanan işlemin daha önce SEC bildirimi yoluyla kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

Nvidia, eylül ayında yaptığı açıklamada, özel veri merkezi ve kişisel bilgisayar ürünlerini ortaklaşa geliştirmek amacıyla Intel ile işbirliğine gittiğini duyurmuştu. Bu kapsamda Nvidia’nın, Intel’in adi hisse senetlerine hisse başına 23,28 dolar fiyatla toplam 5 milyar dolarlık yatırım yapacağı ifade edilmişti.