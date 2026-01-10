Muhittin Böcek 'mahrum bırakıldım' dedi: 6 aylık özlemini açıkladı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınmasının ardından tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Muhittin Böcek hemşehrilerine seslendi: Karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır

"ALTI AYDIR HEMŞEHRİLERİME HİZMET ETMEKTEN MAHRUM BIRAKILMIŞ DURUMDAYIM"

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ben Muhittin; bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim. Hala sizin bildiğiniz, güvendiğiniz o insanım. Hep de böyle kalacağım. 32 yılım bu kente emek vererek geçti. Kalan tüm yıllarım da Antalya’ma hizmet yolunda fedadır. Çünkü Antalya bilir: benim yerim halkımın yanıdır. Hayatım boyunca her görüşten düşünceye saygı duydum. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, Antalya’mın geleceği ve hemşehrilerimin refahı için çalıştım.

Bugün ise hakkımda kesinleşmiş bir hüküm olmaksızın, altı aydır özgürlüğümden ve hemşehrilerime hizmet etmekten mahrum bırakılmış durumdayım. Ama yeniden Antalya’mın sokaklarında, insanlarıyla yan yana olacağım günlere olan inancımla yaşıyorum. Şehrimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden, Herkesin Başkanı olmaya devam edeceğim."