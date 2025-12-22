Muhittin Böcek hemşehrilerine seslendi: Karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden Antalyalı hemşehrilerine seslendi. "Her yeni gün özgürlüğüme atılan bir adım olduğuna inanmak hepimize umut verir" diyen Böcek, "Karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır" ifadelerini kullandı.