Muhittin Böcek hemşehrilerine seslendi: Karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır

Muhittin Böcek hemşehrilerine seslendi: Karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır
Yayınlanma:
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden Antalyalı hemşehrilerine seslendi. "Her yeni gün özgürlüğüme atılan bir adım olduğuna inanmak hepimize umut verir" diyen Böcek, "Karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır" ifadelerini kullandı.

CHP'li tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden Antalyalı hemşehrilerine not gönderdi.

"Biz bu yolda birbirimize omuz vererek, kalpten kalbe köprüler kurarak azimle gururla yürüyeceğiz" Böcek, "Her yeni gün özgürlüğüme atılan bir adım olduğuna inanmak hepimize umut verir" ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı! Taburcu olur olmaz...Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı! Taburcu olur olmaz...

"KARANLIĞIN EN KOYU ANI ŞAFAĞA EN YAKIN ZAMANDIR"

5 Temmuz'dan bu yana cezaevinde olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından paylaştığı notta şunlara yer verdi:

  • "Sevgili Antalyalılar, Sizleri sevgi ve hasretle selamlıyor, sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Bugün sizlere bu satırları yazarken kalemim sanki duygularımla yarışıyor. Çünkü söyleyecek o kadar çok şey var ki anlatması zor. Hayatın bizlere yüklediği sınavların 2'ncisini, en ağırını yaşıyorum. Demir parmaklıkların arkasında zaman ağır akıyor, dakikalar yüreğime yük oluyor. Covid sürecinde 108 gün yoğun bakımlardan çıkmış, Allah'ımın takdiri, tüm sağlıkçılarımızın desteği, sizlerin dualarıyla ölüme bile meydan okumuş olduğumu unutanların yaptıklarını, söylediklerini duyuyor, görüyor, biliyorum."
  • "Kimse unutmasın ki keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. İlahi adalet vardır. Siyaset uzun, ince bir yoldur. Bu yol inançla sabırla dayanışmayla örülmüş bir yol. Biz bu yolda birbirimize omuz vererek, kalpten kalbe köprüler kurarak azimle gururla yürüyeceğiz. Her yeni gün özgürlüğüme atılan bir adım olduğuna inanmak hepimize umut verir. Karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Sağlıkla, adaletle, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın."

klsj.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Siyaset
Murat Ongun'dan çarpıcı Cem Küçük anısı: Asgari ücret üzerinden 'Hükümete gol atmak için büyük fırsat' mesajı atmış
Murat Ongun'dan çarpıcı Cem Küçük anısı: Asgari ücret üzerinden 'Hükümete gol atmak için büyük fırsat' mesajı atmış
Kritik görüşme sona erdi: Komisyonun toplanma tarihi belli oldu
Kritik görüşme sona erdi: Komisyonun toplanma tarihi belli oldu