Muhittin Böcek hemşehrilerine seslendi: Karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden Antalyalı hemşehrilerine seslendi. "Her yeni gün özgürlüğüme atılan bir adım olduğuna inanmak hepimize umut verir" diyen Böcek, "Karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır" ifadelerini kullandı.
CHP'li tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden Antalyalı hemşehrilerine not gönderdi.
"Biz bu yolda birbirimize omuz vererek, kalpten kalbe köprüler kurarak azimle gururla yürüyeceğiz" Böcek, "Her yeni gün özgürlüğüme atılan bir adım olduğuna inanmak hepimize umut verir" ifadelerini kullandı.
"KARANLIĞIN EN KOYU ANI ŞAFAĞA EN YAKIN ZAMANDIR"
5 Temmuz'dan bu yana cezaevinde olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından paylaştığı notta şunlara yer verdi:
- "Sevgili Antalyalılar, Sizleri sevgi ve hasretle selamlıyor, sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Bugün sizlere bu satırları yazarken kalemim sanki duygularımla yarışıyor. Çünkü söyleyecek o kadar çok şey var ki anlatması zor. Hayatın bizlere yüklediği sınavların 2'ncisini, en ağırını yaşıyorum. Demir parmaklıkların arkasında zaman ağır akıyor, dakikalar yüreğime yük oluyor. Covid sürecinde 108 gün yoğun bakımlardan çıkmış, Allah'ımın takdiri, tüm sağlıkçılarımızın desteği, sizlerin dualarıyla ölüme bile meydan okumuş olduğumu unutanların yaptıklarını, söylediklerini duyuyor, görüyor, biliyorum."
- "Kimse unutmasın ki keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. İlahi adalet vardır. Siyaset uzun, ince bir yoldur. Bu yol inançla sabırla dayanışmayla örülmüş bir yol. Biz bu yolda birbirimize omuz vererek, kalpten kalbe köprüler kurarak azimle gururla yürüyeceğiz. Her yeni gün özgürlüğüme atılan bir adım olduğuna inanmak hepimize umut verir. Karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Sağlıkla, adaletle, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın."