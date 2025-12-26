İsrail'i ateşkes de durduramadı: İmzadan sonra 405 Filistinli öldürüldü!

İsrail merkezli insan hakları örgütü B’Tselem’in raporuna göre, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze’de saldırılarını sürdürdü. 10 Ekim-22 Aralık arasında İsrail'in saldırılarında 405 Filistinli yaşamını yitirdi, bin 114 kişi de yaralandı.

İSRAİL ATEŞKESE KARŞIN VURDU

Raporda, İsrail’in Gazze’nin yarısından fazlasını kontrol ettiği, “sarı hat” olarak adlandırılan ancak net biçimde işaretlenmeyen bölgede sivillere ateş açmaya devam ettiği belirtildi. Yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze’nin batısına zorla sıkıştırıldığı, sarı hattın doğusundaki yapıların ise sistematik biçimde yıkıldığı ifade edildi.

İNSANİ YARDIM DA KISITLANDI

Ayrıca İsrail’in insani yardımları ciddi şekilde kısıtladığı, planlanan yardım misyonlarının yalnızca yüzde 57’sinin gerçekleştirilebildiği aktarıldı. Refah Sınır Kapısı’nın kapalı kalması, tıbbi tahliyelerin engellenmesi ve sadece 260 hastaya yurtdışına çıkış izni verilmesi de raporda öne çıkan başlıklar arasında yer aldığı ifade edildi.