İngiltere'nin eski üst düzey komutanlarından hükümete 'İsrail' çağrısı!

İngiltere'de aralarında emekli general ve üst düzey komutanların da bulunduğu eski İngiliz askeri yetkililer, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a bir mektup yazdı. Üst düzey askerlerin kaleme aldığı ortak mektupta hükümete İsrail ile tüm askeri işbirliğinin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

The Times gazetesinin haberine göre, eski askerler Başbakan Starmer'a gönderdikleri mektupta, Gazze'de kırılgan bir ateşkes yürürlükte olsa da "İsrail hükümetiyle olağan işleyişe dönmenin doğru bir zamanda olmadığını" savundu. Mektupta, İsrail'e tam silah ambargosu uygulanması, İsrail bağlantılı savunma şirketleriyle tüm işbirliğinin askıya alınması ve yaptırımların genişletilmesi gerektiği belirtildi.

İngiltere'den Batı Şeria'daki hukuksuz işgalini genişleten İsrail'e tepki

Mektubu imzalayanlar arasında, 30 yılı aşkın süre İngiliz ordusunda görev yapan emekli Tuğgeneral John Deverell’in yanı sıra emekli Korgeneral Andrew Graham, emekli Tümgeneral Peter Currie ve Afganistan'da üst düzey görevlerde bulunmuş Tümgeneral Charlie Herbert'in yer aldığı belirtildi.

Mektupta, eski askerlerin, İsrail ordusunun, İngiliz ordusuyla benzer hedefleme ve operasyon süreçlerine sahip olduğu yönündeki Savunma Bakanlığı değerlendirmelerine karşı çıktığı aktarıldı.

Mektupta, İsrail ordusunun ayrım gözetmeyen mühimmat kullanımı nedeniyle orantısız ve önlenebilir sivil kayıplara yol açtığının ve sivil altyapının yaygın şekilde tahrip edildiğinin de altı çizildi.

"İNGİLTERE TARAFINDAN KİRALANAN UÇAKLAR..."

Hastaneler, okullar ve siviller için yaşamsal öneme sahip tesislerin hedef alındığına ilişkin raporlara ve gözaltındaki Filistinlilere yönelik kötü muamelelere vurgu yapılan mektupta, "Elimizdeki savaş suçlarına ilişkin kanıtlar o kadar iyi belgelenmiş ve ikna edici ki İngiliz hükümeti suça ortaklık suçlamasıyla karşı karşıya kalmamak için İsrail'le tüm askeri işbirliğini derhal kesmeli" denildi.

Mektupta, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait ya da İngiltere tarafından kiralanan uçakların İsrail ordusuna destek amacıyla kullanılmaması ve tüm askeri teknoloji transferlerinin askıya alınması gerektiği de ifade edildi.