Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD’ye uyarı: Venezuela’ya yönelik operasyonun bölgesel sonuçları olur
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin "uyuşturucuyla mücadeleyi" gerekçe göstererek, Venezuela'yı işgal etmesi durumunda bunun bölgesel anlamda ciddi sonuçlara yol açacağını savundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın Merkezi Haberalma Teşkilatı’na (CIA) “uyuşturucuyla mücadele” gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yürütme yetkisi vermesine tepki gösterdi.

Petro, X hesabından yaptığı açıklamada, “Eğer Venezuela’ya füzeler düşerse ya da CIA ajanları veya deniz piyadeleri tarafından sivil halka karşı şiddet eylemleri başlatılırsa, bu durum Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu kararlarına açıkça aykırı olur.” ifadelerini kullandı.

“AMBARGO MİLYONLARCA İNSANI GÖÇ ETMEYE ZORLADI”

Petro, ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası işgalinin Latin Amerika genelinde zincirleme etki yaratacağına dikkat çekerek, “Başkan Trump, bazı politikaların kendi halkına zarar verdiğini anlamalı. Bunlardan biri Venezuela’ya uygulanan ambargoydu. Bu nedenle milyonlarca Venezuelalı Kolombiya’ya, Güney Amerika ülkelerine ve ABD’ye göç etmek zorunda kaldı.” dedi.

Petro, bölgedeki gerginliğin “mutlaka şiddete dönüşmemesi gerektiğini” vurguladı.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

