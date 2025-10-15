ABD Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Venezuela açıklarında yabancı terör örgütleriyle bağlantılı şekilde uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneye askeri saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Trump, saldırının kendi başkomutanlık yetkileri çerçevesinde ve savaş bakanının emriyle düzenlendiğini yazdı. Vurulan geminin, Venezuela açıklarında belirli bir güzergahta yabancı terör örgütleriyle bağlantılı şekilde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını söyledi.

Saldırının uluslararası sularda düzenlendiğini belirten ABD Başkanı, teknedeki altı "narko-teröristin" öldürüldüğünü, ABD askerlerinin ise herhangi bir zarar görmediğini aktardı. Trump, açıklamasına ek olarak saldırı anının görüntüsünü de paylaştı.

Venezuela o büyükelçiliğini kapattıVenezuela o büyükelçiliğini kapattı

ABD-VENEZUELA GERİLİMİNİN ARKA PLANI

Bu askeri hamle, ABD'nin Venezuela yönetimine yönelik baskılarını artırdığı bir döneme denk geldi.

Trump, geçtiğimiz aylarda imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle "yerinde mücadele" iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun on yılı aşkın süredir uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu 'Cartel de los Soles'in liderliğini yaptığını öne sürüyordu. 25 Temmuz’da bu karteli ‘Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist’ olarak tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce duyurulan 25 milyon dolarlık ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti.

Trump’ın talimatıyla 29 Ağustos’ta Venezuela açıklarına bir denizaltı ve yedi savaş gemisi gönderilmiş, Maduro ise bu gelişmelere karşılık 5 Eylül’de seferberlik ilan ettiğini duyurmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Dünya
Filistinliler güvende mi?
Filistinliler güvende mi?
Kaçırılan 154 aktivistten söz eden yok! Gazze’ye “barış” geldi mi?
Kaçırılan 154 aktivistten söz eden yok! Gazze’ye “barış” geldi mi?