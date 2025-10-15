ABD Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneye askeri saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Trump, saldırının kendi başkomutanlık yetkileri çerçevesinde ve savaş bakanının emriyle düzenlendiğini yazdı. Vurulan geminin, Venezuela açıklarında belirli bir güzergahta yabancı terör örgütleriyle bağlantılı şekilde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını söyledi.

Saldırının uluslararası sularda düzenlendiğini belirten ABD Başkanı, teknedeki altı "narko-teröristin" öldürüldüğünü, ABD askerlerinin ise herhangi bir zarar görmediğini aktardı. Trump, açıklamasına ek olarak saldırı anının görüntüsünü de paylaştı.

Under my Standing Authorities as Commander-in-Chief, this morning, the Secretary of War, ordered a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with a Designated Terrorist Organization (DTO) conducting narcotrafficking in the USSOUTHCOM area of responsibility — just off the Coast… pic.twitter.com/XWDpGZ4lsZ — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 14, 2025

Venezuela o büyükelçiliğini kapattı

ABD-VENEZUELA GERİLİMİNİN ARKA PLANI

Bu askeri hamle, ABD'nin Venezuela yönetimine yönelik baskılarını artırdığı bir döneme denk geldi.

Trump, geçtiğimiz aylarda imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle "yerinde mücadele" iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun on yılı aşkın süredir uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu 'Cartel de los Soles'in liderliğini yaptığını öne sürüyordu. 25 Temmuz’da bu karteli ‘Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist’ olarak tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce duyurulan 25 milyon dolarlık ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti.

Trump’ın talimatıyla 29 Ağustos’ta Venezuela açıklarına bir denizaltı ve yedi savaş gemisi gönderilmiş, Maduro ise bu gelişmelere karşılık 5 Eylül’de seferberlik ilan ettiğini duyurmuştu.