Gençler için karanlık tablo: Ekonomik durgunluk iş piyasasını felç etti!

Almanya’da iş bulma olanakları tarihi dip seviyelere inerken, Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, ülkede iş piyasasının aylardır süren bir durgunluk içinde bulunduğunu açıkladı.

DW News’e konuşan Nahles, normalde 7 puan civarında seyreden iş yerleştirme göstergesinin 5,7’ye düştüğünü, bunun da “bugüne kadar görülen en düşük seviye” olduğunu ifade etti. Nahles, iş piyasasını “aylardır dümdüz giden bir tahta gibi, hiçbir ivme yok” sözleriyle tanımladı.

İŞ PİYASASINA YENİ GİRENLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Nahles, özellikle iş piyasasına yeni adım atanlar açısından şartların ciddi biçimde ağırlaştığına dikkat çekerek, artık iyi eğitimli çalışanların dahi işten çıkarılmalara karşı eskisi kadar güvende olmadığını ifade etti.

Almanya'da 180 euro Türkiye'de 40 bin TL: Büyük fark

“Son 25 yılın en düşük çıraklık yerleştirme rakamlarıyla karşı karşıyayız” diyen Nahles, gençlerin istihdama katılımında ciddi bir daralma yaşandığını vurguladı.

İstihdamdaki kötüleşme, Almanya’nın ucuz Rus enerji ithalatını durdurma kararı sonrası yaşanan ekonomik gerilemenin ardından geldi.

Rusya’dan boru hatlarıyla yapılan gaz sevkıyatlarının büyük ölçüde kesilmesi ve Kuzey Akım (Nord Stream) hatlarının sabotaja uğraması, enerji fiyatlarında sert artışlara yol açtı.

ŞİRKET İFLASLARI

Ekonomik baskılar, şirket iflaslarını da hızlandırdı. Yılın ilk dokuz ayında iflaslar son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Halle Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’ne (IWH) göre, 2025’te yaklaşık 170 bin pozisyon etkilendi. Bu sayı, COVID-19 pandemisi öncesinde 100 binin altındaydı.

Japonya ve Almanya’dan sonra Türkiye'ye de geldi: Yapay zeka ile otonom enerji çağı

Ağustos ayında Almanya’da işsiz sayısı 3 milyonu aşarken, Kasım ayında iş gücü piyasasına giren kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 100 binden fazla arttı.

EKONOMİDE “ŞOK” SÜRECİ

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), zayıf dış talep, yüksek faiz oranları ve uzun süredir devam eden enerji krizinin etkisiyle Almanya ekonomisinin bir “şok” sürecine girdiğini açıkladı.

Başta daralma öngörülse de, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yalnızca yüzde 0,2 büyümesi, 2026’da ise yüzde 0,9 artması bekleniyor. Aralık ayı ortasında Alman hükümeti, üç yıldır yürürlükte olan işsizlik yardımı sistemini sona erdirerek yeni bir temel gelir modelini onayladı.

Reform paketi kapsamında, sosyal yardım alanlara yönelik yükümlülükler sıkılaştırılırken, kurallara uymayanlar için daha caydırıcı yaptırımlar devreye alındı. Hükümet bu düzenlemeyle iş bulma sürecinin hızlanmasını amaçlıyor.