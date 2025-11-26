Japonya ve Almanya’dan sonra Türkiye'ye de geldi: Yapay zeka ile otonom enerji çağı

EYOPAN’ın SCADA çözümleri enerji kayıplarını yüzde 30’a kadar azaltıyor. Otonom enerji sistemleri artık sadece izlemiyor; öğreniyor, öngörüyor ve kendi dengesini kuruyor. Japonya ve Almanya’da başarıyla uygulanan bu devrim, EYOPAN mühendisliğiyle Türkiye sanayisine geliyor. Enerji artık pasif değil; aktif düşünen, karar veren ve sanayiyi dönüştüren bir zekaya dönüştü.

Yapay zeka destekli otomasyon sistemleriyle enerji kendi kararını veriyor, sanayi kendi dengesini kuruyor. Türkiye sanayisi, enerji verimliliğinde yeni bir döneme giriyor. EYOPAN’ın geliştirdiği SCADA tabanlı otonom enerji sistemleri, artık yalnızca enerjiyi izlemiyor; öğreniyor, öngörüyor ve yönetiyor.

SCADA tabanlı çözümler, sanayi tesislerinde enerji kayıplarını yüzde 30’a kadar azaltıyor. Japonya ve Almanya’da hızla yaygınlaşan bu model, EYOPAN mühendisliğiyle Türkiye’ye taşınıyor.

SANAYİ TESİSLERİNDE ENERJİNİN ‘DÜŞÜNEN’ HALİ

EYOPAN (Elektrik – Yazılım – Otomasyon – Pano), endüstriyel otomasyonun merkezine yapay zekâyı yerleştirerek enerjiyi “pasif bir kaynak” olmaktan çıkarıyor. EYOPAN Kurucu Ortağı Elektrik-Elektronik Mühendisi Uğur Doğan, bu dönüşümü şöyle özetliyor:
“Enerji yönetimi artık insan müdahalesine ihtiyaç duymadan kendi kararını verebiliyor. SCADA tabanlı yazılımlarımız, sahadaki tüm verileri anlık olarak analiz ediyor; tüketimi optimize edip kayıpları %30’a kadar azaltıyor. Enerji artık sadece kullanmıyor, düşünerek davranıyor.”

YAPAY ZEKA İLE ARIZA ÖNGÖRÜSÜ VE DİNAMİK DENGELEME

EYOPAN Kurucu Ortağı Mekatronik Mühendisi Barış Demir, EYOPAN sistemlerinin yalnızca izleyen değil, önceden tahmin eden ve yeniden planlayan bir yapıya sahip olduğunu vurguluyor: “Yapay zekâ algoritmaları, olası arızaları daha oluşmadan tespit ediyor. Sistem, yük dağılımını anlık olarak değiştirip kesintisiz üretimi sürdürüyor. Kısacası, fabrikalar artık bir beyne sahip.”

DÜNYA STANDARTLARINDA, YERLİ MÜHENDİSLİK İMZASI

Japonya ve Almanya’da otonom enerji yönetimi, tüketimi ortalama yüzde 25–30 azaltırken karbon salımını da düşürüyor. EYOPAN, bu teknolojiyi yerli mühendislik gücüyle Türkiye’ye kazandırıyor. “Akıllı sanayi – temiz gelecek” vizyonuyla geliştirilen sistemler; enerji maliyetlerini düşürürken çevresel sürdürülebilirliği destekliyor.

ENERJİ ARTIK PASİF DEĞİL, AKTİF BİR ZEKÂ

EYOPAN’ın otonom enerji yönetim sistemi, sanayide yalnızca verimlilik değil, geleceği öngörme yeteneği kazandırıyor. Enerji artık raporlanan bir veri değil, karar veren bir mühendislik zekası.

