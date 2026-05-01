Volvo CEO'sundan kritik uyarı: Arz talepten fazla otomobil fiyatları düşmek zorunda

Ancak madalyonun öteki yüzünde, halihazırda yapısal sorunlarla boğuşan Avrupalı devlerin hayatta kalma mücadelesi var. BYD ve MG gibi oyuncuların agresif fiyat politikaları karşısında Volkswagen, Renault ve Fiat gibi markaların nasıl bir savunma hattı kuracağı merak konusu. Sektörü bir "savaş alanına" çeviren bu rekabetin, araç fiyatlarını aşağı çekerken Avrupa sanayisinde nasıl bir enkaz bırakacağını mercek altına alıyoruz. İşte otomobil piyasasında taşları yerinden oynatacak o büyük belirsizliğin detayları...

DEVLERİN SAVAŞI: FİYATLAR AŞAĞI, REKABET YUKARI

Çin'in Avrupa'daki şiddetli rekabeti, Çin'dekiyle aynı trendi tetikleyebilir.

Çin, 150'den fazla otomobil üreticisinin çatıştığı bir tür savaş alanı. Sonuçta her şey, şiddetli bir fiyat savaşına, yani büyük indirimlere ve piyasadaki belirsizliğe indirgeniyor. Yani soru şu: Bu kaostan kim sağ çıkacak ve kim ciddi bir gelir elde etmeden daha uzun süre çalışabilecek?

Ancak Volvo CEO'suna kulak verecek olursak aynı trend Avrupa kıtasına ve pazarına da yayılabilir.

– Evet, muhtemelen buna güvenebilirsiniz. Çünkü arz talepten fazla. Avrupa'da çok sayıda yeni Çinli otomobil görme olasılığımız yüksek, diyor Volvo Cars CEO'su Håkan Samuelsson.

OTOMOBİLDE ÇİNLİ REKABETİ VE FİYAT DEPREMİ

Şirketlerin Avrupa'da da fiyatları düşürmek zorunda kalabileceğini belirtiyor:

Avrupa'da Çin'den gelen şiddetli rekabet, Çin'dekiyle aynı trendi tetikleyebilir. Başlangıçta müşteriler memnun kalabilir, ancak bu durum Avrupa otomotiv endüstrisinde belirsizliğe de yol açabilir ki, tıbbi terminolojiyle ifade etmek gerekirse, sektör zaten pek sağlıklı durumda değil.

Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Skoda gibi Avrupalı ​​üreticilerin yanı sıra Toyota, Hyundai ve Kia da fiyat savaşına dahil olacak mı? Zaman gösterecek, ancak tek kesin olan şey, BYD, MG, Lepamotor vb. firmalardan sonra Avrupa pazarındaki Çinli üretici sayısının artacağıdır.