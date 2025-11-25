Yapay zeka destekli işe alım, operasyonel yükün %74’ünü üstleniyor

Yayınlanma:
İnsan kaynakları ve işgücü yönetimi yazılımı idenfit, yapay zeka destekli yeni işe alım modülünü tanıttı. Operasyonel yükün %74’ünü üstlenen Hiringoz, doğru insanı, doğru role akıllı bir şekilde yerleştirerek işe alım sürecini kurum kültürüyle entegre ediyor. Kaynak bulma, değerlendirme ve mülakat aşamaları da yapay zeka ile otomatikleştiriliyor.

İnsan kaynakları yönetimi yazılımı sağlayıcısı idenfit, yapay zeka destekli yeni işe alım modülü Hiringoz'u duyurdu. Geçtiğimiz aylarda ConectoHub satın almasıyla platformuna eklediği performans yönetimi modülünün ardından, Hiringoz'un entegrasyonuyla birlikte, işe alımdan bordroya, performans yönetiminden izin takibine kadar tüm İK süreçlerini tek bir bulut tabanlı platformda uçtan uca yönetme yeteneğine ulaştı.

“HİRİNGOZ, KULLANICILARLA BULUŞMAYA HAZIR”

idenfit Kurucusu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, şu açıklamayı yaptı: “Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz ConectoHub satın almasıyla, performans yönetimi modülümüz daha kapsamlı hale geldi. Şimdi ise Hiringoz ile işe alımı da süreçlerimize entegre ederek uçtan uca bir İK deneyimi sunuyoruz. Hiringoz, insan odaklı hizmetler vizyonumuzun en güçlü tamamlayıcılarından biri olarak Türkiye’de ve dünyada kullanıcılarla buluşmaya hazır.”

“HİRİNGOZ OPERASYONEL YÜKÜN %74’ÜNÜ ÜSTLENİYOR”

Operasyonel yükün %74’ünü üstlenerek süreçleri otomatikleştiren Hiringoz’un fonksiyonları hakkında bilgiler veren Nazım Onur Bayındır, “Hiringoz, doğru insanı, doğru role akıllı bir şekilde yerleştirerek işe alım sürecini kurum kültürüyle entegre ediyor. İK süreçlerini uyumlu, veri destekli ve şeffaf bir deneyime dönüştürüyor. Hiringoz, işe alımda hız, doğruluk, sürdürülebilir verimlilik sağlıyor ve stratejik öngörüler sunuyor” diyerek değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Hiringoz’daki yapay zeka destekli değerlendirmeler, akıllı mülakat planlaması ve aday analizleri sayesinde operasyonel yük azalıyor. Kaynak bulma, değerlendirme ve mülakat aşamaları da yapay zeka ile otomatikleştiriliyor. Hiringoz, zaman kazandırarak maliyetleri düşürüyor, insan hatasını en aza indiriyor. Bu sayede şirketler, stratejik karar alma ve aday deneyimi süreçlerine odaklanabiliyor. idenfit olarak yalnızca bir İK yazılımı değil; insan odaklı hizmetler platformuyuz. Self servis İK çözümleriyle çalışanlara kontrol ve özgürlük, yöneticilere ise verimlilik kazandırıyoruz. Böylece kurumların işe alımdan performans yönetimine uzanan dijital dönüşüm yolculuğunu güçlendiriyor ve her adımda insan deneyimini merkeze alıyoruz.”

Kaynak:Tanıtım Bülteni

Tanıtım Bülteni
