Almanya'da 180 euro Türkiye'de 40 bin TL: Büyük fark

Almanya'da 180 euro Türkiye'de 40 bin TL: Büyük fark
Yayınlanma:
Avrupa'da ünlü bir giyim markasının Türkiye'deki satış fiyatı dikkat çekti. "Almanya'da 180 euro Türkiye'de nasıl 40 bin TL" şikayeti dikkat çekti.

Avrupa'daki ürünlerin Türkiye'deki satış fiyatının çok farklı olması dikkat çekerken, gazeteci Mevlüt Tezel dikkat çeken bir ayrıntıyı gözler önüne serdi.

Tezel, Sabah'taki yazısında "Avrupa'ya turist olarak gidip orada ünlü bir giyim markasının ürününü alıp, Türkiye'deki satış fiyatıyla karşılaştırmayan yok galiba" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

Son markayla ilgili viral olan son paylaşımda aynen şu sözler duyuluyor:
"Almanya'da 180 Euro, yani 8.950 TL olan mont, Türkiye'de nasıl 40.000 TL'ye satılabiliyor. Bunu kimse vergiyle falan açıklamaya kalkmasın..." Evet, vergi ile açıklanmayacak kadar arada büyük fark var.

"YAPILAN DOLANDIRICILIK MI?

O zaman bu duruma ne diyeceğiz? Paylaşımda belirtildiği gibi; yapılan dolandırıcılık mı?
Ne yazık ki, yurtdışından ithal edilen bazı giyim ürünleri Türkiye'de satıldığında büyük bir fiyat farkı oluşuyor.

30 lira için 37 bin liradan oldular: Limon fırsatçılığı pahalıya patladı30 lira için 37 bin liradan oldular: Limon fırsatçılığı pahalıya patladı


Bu ürünleri ithal eden firmalar "Nasıl olsa halk vergiler yüzünden pahalı olduğunu düşünüyor" diyerek fahiş fiyat politikası uyguluyor olabilirler mi?
Her şey olabilir.
Ticaret Bakanlığı bu yurtdışından ünlü giyim ürünlerini ithal edip Türkiye'de satan firmaları da denetlemeli!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Ekonomi
Bankada parası olanlar dikkat!
Bankada parası olanlar dikkat!
Akaryakıta büyük indirim geliyor!
Akaryakıta büyük indirim geliyor!
Mehmet Şimşek duyurdu: Okul ücretlerine düzenleme geliyor
Mehmet Şimşek duyurdu: Okul ücretlerine düzenleme geliyor