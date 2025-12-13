Almanya'da 180 euro Türkiye'de 40 bin TL: Büyük fark

Avrupa'daki ürünlerin Türkiye'deki satış fiyatının çok farklı olması dikkat çekerken, gazeteci Mevlüt Tezel dikkat çeken bir ayrıntıyı gözler önüne serdi.

Tezel, Sabah'taki yazısında "Avrupa'ya turist olarak gidip orada ünlü bir giyim markasının ürününü alıp, Türkiye'deki satış fiyatıyla karşılaştırmayan yok galiba" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

Son markayla ilgili viral olan son paylaşımda aynen şu sözler duyuluyor:

"Almanya'da 180 Euro, yani 8.950 TL olan mont, Türkiye'de nasıl 40.000 TL'ye satılabiliyor. Bunu kimse vergiyle falan açıklamaya kalkmasın..." Evet, vergi ile açıklanmayacak kadar arada büyük fark var.

"YAPILAN DOLANDIRICILIK MI?

O zaman bu duruma ne diyeceğiz? Paylaşımda belirtildiği gibi; yapılan dolandırıcılık mı?

Ne yazık ki, yurtdışından ithal edilen bazı giyim ürünleri Türkiye'de satıldığında büyük bir fiyat farkı oluşuyor.

30 lira için 37 bin liradan oldular: Limon fırsatçılığı pahalıya patladı



Bu ürünleri ithal eden firmalar "Nasıl olsa halk vergiler yüzünden pahalı olduğunu düşünüyor" diyerek fahiş fiyat politikası uyguluyor olabilirler mi?

Her şey olabilir.

Ticaret Bakanlığı bu yurtdışından ünlü giyim ürünlerini ithal edip Türkiye'de satan firmaları da denetlemeli!