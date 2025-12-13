Akaryakıta büyük indirim geliyor!

Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor. Son olarak otogaza 4 Aralık'ta 80 kuruş zam gelmişti.

Petrol fiyatları düştü gözler akaryakıtta!

Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından, akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Brent petrolün varil fiyatı son bir kaç gündür 62 doların altına geriledi. Bu düşüşün Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yansıyıp yansımayacağı merak ediliyordu.

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Beklenen haber geldi. Benzine salı günü 2 TL 2 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim gelmesi halinde benzin fiyatları 52 lira civarına gerileyecek.

Akaryakıtta güncel fiyatlar ise şu şekilde:

GÜNCEL FİYATLAR

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL