Mehmet Şimşek duyurdu: Okul ücretlerine düzenleme geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turkuvaz Medya’nın düzenlediği '5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde ekonomideki son tabloyu ve yeni yol haritasını paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in 2024 yılına ait Eğitim Harcamaları İstatistikleri'nde ortaya çıkan yüzde 94,6'lık genel artış ve ilkokul-ortaokul seviyesindeki yüzde 99'luk zam oranı, Şimşek'in gündemindeydi. Bakan, enflasyonu yüzde 30 bandının üzerinde tutan iki temel suçlunun "kira" ve "eğitim" olduğunu vurguladı.

ÖZEL OKUL VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE 'FİYAT' AYARI

Eğitim enflasyonunun kaynağı olarak özel kurumları işaret eden Şimşek, devlet okullarında eğitimin ve materyallerin ücretsiz olduğunu hatırlattı. Özel sektörde ise tavan fiyat uygulamasının kalkmasıyla ipin ucunun kaçtığını belirten Şimşek, "Tavanın yarattığı boşluk tamamen telafi edildi. Artışlar enflasyonun çok üzerinde seyretti" tespitinde bulundu.

Bakan Şimşek, fahiş fiyat artışlarına karşı yeni dönemin başladığını şu sözlerle ilan etti:

“Vakıf üniversitelerinin bazı programlarında harçlar 10 kat arttı. Hem özel okullar hem de üniversiteler için ‘kural bazlı fiyatlama’ dönemine geçildi. Sektördeki fiyat dinamikleri dezenflasyon sürecinde kritik rol oynayacak.”

Sadece geçtiğimiz eylül ayında yüzde 106'yı bulan zamlara işaret eden Şimşek, "Kâr amacı yok deniliyor ancak fiyat davranışları bununla uyumlu değil" diyerek sistemin değişmesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

OCAK 2026 İÇİN 'YÜZDE 20' TAHMİNİ

Ekonomik programda "en kritik evre" olarak nitelediği üçüncü aşamaya geçildiğini belirten Şimşek, 2026 yılına dair iyimser bir tablo çizdi.

Şimşek, “3 Şubat itibarıyla Ocak 2026 enflasyon rakamları açıklandığında çok büyük ihtimalle Türkiye, yüzde 20’li rakamları görecek. Biraz gecikmeyle de olsa enflasyon hedeflerinin, en azından bandın üst kısmı tutturulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

KİRA VE KAMU ZAMLARINDA SON DURUM

Konut piyasasında arzın artması ve deprem etkisinin azalmasıyla kiraların normalleşeceğini öngören Şimşek, kamunun belirlediği ücret artışları için de net bir sınır çizdi:

“Yeniden değerleme oranı yüzde 25 ise vatandaşın lehine olanı yüzde 25 artıracağız ama diğer kamunun sunduğu veya belirlediği ücretleri yüzde 20’nin altında belirleyeceğiz.”