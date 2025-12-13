Bankada birikimi olan vatandaşı yakından ilgilendiren kritik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), olası bir banka iflası durumunda devletin vatandaşa geri ödemeyi taahhüt ettiği garanti tutarını güncelledi.

AYM'den kritik TMSF kararı: Yetkilere sert fren!

Resmi Gazete'de yer alan Fon Kurulu kararına göre, yeniden değerleme oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamayla vatandaşın bankadaki parasının sigorta limiti yukarı çekildi.

YENİ LİMİT 1 MİLYON 200 BİN LİRA OLDU

Yapılan düzenlemeyle birlikte, daha önce 950 bin lira olarak uygulanan mevduat sigortası üst limiti, 1 milyon 200 bin lira olarak belirlendi. Bu yeni tarife, 2026 takvim yılı başından (1 Ocak 2026) itibaren geçerli olacak.

PEKİ BU KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bankada hesabı bulunan milyonlarca kişi için bu rakamlar önemli.

Devletin Kefil Olduğu Tutar: Paranızı yatırdığınız banka iflas ederse veya bankacılık yapma yetkisi kaldırılırsa (el konulursa), devlet (TMSF aracılığıyla) paranızın 1 milyon 200 bin lirasına kadar olan kısmını size kuruşu kuruşuna ödemeyi garanti ediyor.

TMSF'nin el koyduğu şirkete ne olur? TMSF ne yapar?

Aşan Kısım Riskte: Eğer hesabınızda 1 milyon 200 bin liradan fazla para varsa (Örneğin: 2 milyon TL), bankanın batması durumunda devlet sadece 1.2 milyon TL'sini ödüyor. Geriye kalan 800 bin TL ise bankanın iflas masası sürecine giriyor ve tahsil edilmesi garanti kapsamına girmiyor.

Her Banka İçin Ayrı: Bu limit her bir banka için ayrı ayrı uygulanıyor. Yani A bankasında 1 milyon TL, B bankasında 1 milyon TL paranız varsa, iki banka da batsa, iki hesabınız da ayrı ayrı devlet güvencesi altında oluyor.