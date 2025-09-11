TMSF'nin el koyduğu şirkete ne olur? TMSF ne yapar?

İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Bu TMFS'nin el koyduğu en son ve en büyük varlıklardan. Doğa Koleji'nden Bilgi Üniversitesi'ne, Habertürk'ten Show TV'yi Türkiye'nin dev şirketleri böylecek TMSF'nin bünyesine geçti. Peki bu kurumlar neden TMSF'ye geçti? Daha sonra ne olacak? TMSF'nin işlevi nedir? İşte detaylar...

TMSF NEDİR?

TMSF, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kısaltmasıdır. 1983 yılında kurulan TMSF, başlangıçta sadece banka mevduatlarını güvence altına almak amacıyla kurulmuştur. Ancak zamanla yetki ve görev alanı genişlemiş, özellikle el konulan şirketlerin yönetimi, satışı ve tasfiyesi gibi çok yönlü bir role bürünmüştür.

TMSF NE İŞE YARAR?

TMSF'nin temel işlevleri şunlardır:

Bankacılık sisteminde mevduat sahiplerinin alacaklarını güvence altına almak

Mali suçlar ve terör finansmanı ile ilişkili şirketlere el koymak ve yönetmek

İflas eden ya da batık bankaların borçlarını tahsil etmek

Devredilen şirketlerin aktiflerini yönetmek, tasfiye etmek veya satmak

TMSF KAYYUM MUDUR?

TMSF, teknik olarak bir kayyum değildir ancak kayyum benzeri işlevler görür. Mahkeme kararı veya Cumhurbaşkanlığı kararı ile bir şirkete el konulması durumunda, TMSF o şirketin yönetimini devralır.

Ancak TMSF, yargının atadığı bir kayyumdan farklı olarak daha geniş idari ve mali yetkilere sahiptir. Yönetilen şirketlerin işletilmesi, satılması ya da tasfiye edilmesi gibi kararları alabilir.

TMSF ŞİRKETLERE NEDEN EL KOYAR?

TMSF’nin şirketlere el koymasının başlıca nedenleri:

FETÖ gibi terör örgütleriyle iltisaklı şirketlerin tespiti

Mali suçlar, vergi kaçakçılığı, kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetler

İflas eden bankaların ya da şirketlerin borçlarını tahsil etmek amacıyla

Hazineyi zarara uğratan kişi ve kurumların mal varlıklarını kontrol altına almak

TMSF NE ZAMAN KURULDU?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 1983 yılında kurulmuştur. 2003 yılında ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) ayrılarak bağımsız ve özerk bir kurum haline gelmiştir.

TMSF BÜNYESİNDE KAÇ ŞİRKET VAR?

TMSF’nin resmi verilerine göre (2025 itibarıyla):

TMSF yönetiminde yaklaşık 600'ün üzerinde şirket bulunmaktadır.

Bu şirketler çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir: Finans, inşaat, medya, tekstil, enerji ve daha fazlası.

Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü 200 milyar TL’yi aşmaktadır.

BİR ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİKTEN SONRA NE OLUR?

TMSF’ye devredilen bir şirkette şu adımlar izlenir:

Yönetim Kurulu feshedilir, TMSF temsilcileri atanır.

Şirketin tüm mali ve operasyonel faaliyetleri TMSF denetimine girer.

İstihdamın korunması ve şirketin değerinin düşmemesi için faaliyetler devam ettirilir.

TMSF, şirketin durumuna göre: