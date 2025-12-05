AYM'den kritik TMSF kararı: Yetkilere sert fren!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım atanan şirketlerdeki keyfi yetkilerini ve Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) mevzuattan kaçan ayrıcalıkların iptaline hükmetti.

OHAL KHK'ları ile getirilen ve hukuk sistemini zorlayan düzenlemeler birer birer ayıklanıyor. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş.'nin kurulmasına dair kanun ile TMSF'nin kayyım olarak atandığı şirketler üzerindeki yetkilerini düzenleyen 6758 sayılı OHAL yasasında kritik iptallere imza attı. Yüksek Mahkeme'nin aldığı bu karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

VARLIK FONU ŞİRKETLERİ ARTIK 'KAFASINA GÖRE' TAKILAMAYACAK

Kararın en çarpıcı bölümlerinden biri, devletin en değerli varlıklarını bünyesinde toplayan Varlık Fonu ile ilgili. Fon bünyesindeki şirketlerin; Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve kamu kurumlarının tabi olduğu mevzuat, uygulama ve kısıtlamalardan muaf tutulmasını sağlayan 8. maddenin 4. fıkrası Anayasa'ya aykırı bulundu ve iptal edildi.

Eğer iktidar 9 ay içinde Anayasa Mahkemesi kararına uygun yeni bir yasal düzenleme yapmazsa, Varlık Fonu şirketleri de artık denetimsiz kalamayacak ve KİT mevzuatına tabi olmak zorunda kalacak.

KAYYIMIN 'PATRON GİBİ' DAVRANMASINA FREN

TMSF'nin el konulan şirketlerdeki "sınırsız" yetkileri de tırpan yedi. TMSF'ye devredilen veya kayyım atanan şirketlerde, eski ortakların payları sabit kalmak şartıyla "yeni şirket kurulması" kararı verilebileceğine ilişkin hüküm iptal edildi.

Ayrıca, TMSF'nin kayyım olarak görev yaptığı şirketlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerini hiçe sayarak, TTK'ya tabi olmaksızın "Genel Kurul" yetkisini kullanma izni de iptal edilen düzenlemeler arasında yer aldı. Bu kararla, kayyım yönetimindeki şirketlerdeki keyfi uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.