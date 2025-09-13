TMSF iki dev şirket için 209 milyon TL istedi

TMSF elindeki şirketleri satmaya devam ediyor. Bu kez de 209 milyon değerinde iki şirketi satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), “Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile “Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nü satışa çıkardığını duyurdu.

SATIŞ İLANI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TMSF sonunda dev şirketi sattı!TMSF sonunda dev şirketi sattı!

TMSF’nin satışa ilişkin ilanı, 13 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Fonun kayyum olarak görevlendirildiği Üniversal Kimya Sanayi Ticaret AŞ ve Üniversal Gözlük Saat Optik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ şirketlerinin mal varlıkları, hakları ve yükümlülüklerinden oluşan iki ayrı "ticari ve iktisadi bütünlük", satışa çıkarıldı.

MUHAMMEN BEDEL 209 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ

Satışa sunulan iki bütünlük için belirlenen toplam muhammen bedel 209 milyon 100 bin TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin 20 milyon 910 bin TL teminat yatırmaları gerekiyor. Başvuruların en geç 14 Ekim saat 16.00’ya kadar kapalı zarf usulüyle yapılması gerektiği bildirildi.

İHALE 15 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Son dakika | TMSF'den açıklama geldi: El konulan Can Holding şirketlerine ne olacak?Son dakika | TMSF'den açıklama geldi: El konulan Can Holding şirketlerine ne olacak?

Satış işlemi, kapalı zarf ile teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla yapılacak. İhale, 15 Ekim saat 14.00’te, TMSF'nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında gerçekleştirilecek.

Bu satış ile birlikte TMSF, el konulan şirket varlıklarını yeniden ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

