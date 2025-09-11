Son dakika | TMSF'den açıklama geldi: El konulan Can Holding şirketlerine ne olacak?

İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

TMSF: “ÖNCELİĞİMİZ ÇALIŞANLARIN HAKLARININ KORUNMASI”

Kayyum olarak atanan TMSF, Can Holding hakkında kamuoyuna bilgilendirme amacıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kurumun temel önceliğinin çalışan haklarının korunması ve şirket faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi olduğu vurgulandı.

TMSF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç kapsamında, mahkeme kararı doğrultusunda Can Holding’e bağlı toplam 121 şirkete kayyum olarak TMSF atanmıştır.”

ŞİRKETLER “BASİRETLİ TACİR” ANLAYIŞIYLA YÖNETİLECEK

TMSF, el konulan şirketlerin yönetiminde mevzuata uygun hareket edileceğini ve ticari faaliyetlerin istikrarlı şekilde sürdürüleceğini belirtti. Açıklamada, “Şirketler, ‘basiretli tacir’ anlayışıyla, yasal çerçevede ve profesyonel yönetim prensipleriyle faaliyetlerini sürdürecektir” denildi.

Ayrıca, şirket yöneticileriyle görüşmelerin başlatıldığı ve operasyonel sürecin aksatılmadan yönetileceği de bildirildi.

EĞİTİM KURUMLARI KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK

Holding bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarının kamu sorumluluğu bilinciyle idare edileceği ifade edilen açıklamada, eğitim faaliyetlerinde herhangi bir aksamaya izin verilmeyeceği vurgulandı.

“Grup içinde yer alan okullar ve diğer eğitim kurumları, kamu yararı öncelikli olacak şekilde yönetilmeye devam edecektir. Öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güvenli ve istikrarlı biçimde sürdürülecektir” denildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

TMSF, açıklamasında soruşturma sürecinin yakından takip edildiğini ve gelişmelerin kamuoyu ile şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edileceğini belirtti.