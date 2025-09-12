TMSF sonunda dev şirketi sattı!

Kayseri'nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olan HES Kablo, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından düzenlenen ihale sonucunda Rize merkezli Nakkaş Holding tarafından satın alındı.

SATIŞ İHALESİ SONUÇLANDI

TMSF’nin uzun süredir yönetiminde bulunan HES Kablo için daha önce birkaç kez satış girişiminde bulunulmuş, ancak tekliflerin yetersiz kalması nedeniyle süreç tamamlanamamıştı. Son dönemde şirketin piyasa değeri 18,6 milyar TL seviyelerine kadar gerilemişti.

9 Eylül 2025’te gerçekleştirilen son ihalede satış kesinleşti ve HES Kablo’nun yönetimi resmen Nakkaş Holding’e devredildi.

SATIŞ SADECE HES KABLO İLE SINIRLI KALMADI

n24.com.tr'nin haberine göre, satış işlemi yalnızca HES Kablo ile sınırlı kalmadı. Hazine’ye ait olan ve şirketin tamamını temsil eden 30 milyar adet HES Kablo hissesiyle birlikte, Çelik Halat’ın yüzde 27,49’una denk gelen 21 milyon 993 bin 325 adet pay da Nakkaş Holding’e geçti.

YENİ SAHİP: NAKKAŞ HOLDİNG KİMDİR?

HES Kablo ve Çelik Halat hisselerinin yeni sahibi olan Nakkaş Holding, enerji, lojistik, madencilik ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi bünyesinde barındırıyor.

Holding çatısı altındaki firmalar arasında şu şirketler öne çıkıyor:

Transpet

Global Terminal

Global Gas Trans

Petro Global

Nakkaş Akaryakıt

Nakkaş Lojistik

Saves Enerji

Türk Ytong

JTFC

Be Aero

GTS Investments

Nakkaş Madencilik

Bu satın almayla birlikte Nakkaş Holding, Anadolu’nun en büyük sanayi markalarından biri olan HES Kablo’yu portföyüne eklemiş oldu.