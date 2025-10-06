Oğlunu özel okula kaydettiren Vedat Milor fiyatlara isyan etti: İngilizce dersine "Shakespeare" istedi
Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Oğlunu özel liseye kaydettiren Milor, fiyatlara isyan etti.
Milli eğitim şuralarında teşhis var, tedavi yok mu?
FİZİĞE NEWTON, TARİHE HEREDOT!
İronik bir paylaşımda bulunan Milor, "verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde" diyerek bir öğretmen kadrosu paylaştı:
Matematik: Cahit Arf
Fizik: Isaac Newton
Kimya: Marie Curie
Biyoloji: Charles Darwin
Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal
İngilizce: William Shakespeare
Tarih: Heredot
Coğrafya: İbn-i Haldun
Felsefe Mantık: Immanuel Kant
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük: Mahmut Esat Bozkurt
Din Kültürü ve Ahlak: Socrates
Beden Eğitimi: Cristiano Ronaldo
Müzik: Johann Sebastian Bach
Seçmeli ders Almanca: Goethe
Beslenme Alışkanlığı: Vedat Milor
Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu
Milor'un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok vatandaş da özel okul fiyatlarının pahalılığından dert yandı.