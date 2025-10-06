Oğlunu özel okula kaydettiren Vedat Milor fiyatlara isyan etti: İngilizce dersine "Shakespeare" istedi

Vedat Milor, oğlunun özel lise kaydı için ödediği yüksek ücrete sosyal medyadan isyan etti. İronik bir paylaşım yapan Milor, beklediği eğitmen kadrosunu da paylaştı.

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Oğlunu özel liseye kaydettiren Milor, fiyatlara isyan etti.

FİZİĞE NEWTON, TARİHE HEREDOT!

İronik bir paylaşımda bulunan Milor, "verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde" diyerek bir öğretmen kadrosu paylaştı:

Matematik: Cahit Arf

Fizik: Isaac Newton

Kimya: Marie Curie

Biyoloji: Charles Darwin

Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal

İngilizce: William Shakespeare

Tarih: Heredot

Coğrafya: İbn-i Haldun

Felsefe Mantık: Immanuel Kant

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük: Mahmut Esat Bozkurt

Din Kültürü ve Ahlak: Socrates

Beden Eğitimi: Cristiano Ronaldo

Müzik: Johann Sebastian Bach

Seçmeli ders Almanca: Goethe

Beslenme Alışkanlığı: Vedat Milor

Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu

Milor'un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok vatandaş da özel okul fiyatlarının pahalılığından dert yandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

