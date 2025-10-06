Oğlunu özel okula kaydettiren Vedat Milor fiyatlara isyan etti: İngilizce dersine "Shakespeare" istedi

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Oğlunu özel liseye kaydettiren Milor, fiyatlara isyan etti.

Milli eğitim şuralarında teşhis var, tedavi yok mu?

FİZİĞE NEWTON, TARİHE HEREDOT!

İronik bir paylaşımda bulunan Milor, "verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde" diyerek bir öğretmen kadrosu paylaştı:

Matematik: Cahit Arf Fizik: Isaac Newton Kimya: Marie Curie Biyoloji: Charles Darwin Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal İngilizce: William Shakespeare Tarih: Heredot Coğrafya: İbn-i Haldun Felsefe Mantık: Immanuel Kant İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük: Mahmut Esat Bozkurt Din Kültürü ve Ahlak: Socrates Beden Eğitimi: Cristiano Ronaldo Müzik: Johann Sebastian Bach Seçmeli ders Almanca: Goethe Beslenme Alışkanlığı: Vedat Milor Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu

Milor'un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok vatandaş da özel okul fiyatlarının pahalılığından dert yandı.