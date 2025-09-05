Resmi Gazete'de yayımlandı: Özel okul ücretlerinde değişiklik olacak!

Dudak uçuklatan fiyatlar, adil bulunmayan zam oranları ile gündem olan özel okul fiyatlarına ilişkin değişikliğe gidildi.

Ücret artışlarına ilişkin belirsizliğin de olduğu bu alana ilişkin yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte, zam oranlarının hesaplanmasında kullanılan formül güncellendi.

ESKİ FORMÜL ARTIK KULLANILMAYACAK

Mevcut uygulamada özel okul ücretleri, bir önceki yılın ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına ekstra 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu yöntemle 2025-2026 eğitim öğretim yılı için artış oranı %54,8 olarak açıklanmıştı.

YENİ FORMÜLDE ARALIK VERİLERİ ESAS ALINACAK

Yeni düzenlemeye göre, zam hesaplamasında yalnızca bir önceki yılın Aralık ayına ait ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınacak. Bu ortalama değer, en fazla 1,05 katsayısı ile çarpılarak nihai zam oranı belirlenecek. Önceki yöntemde yer alan artı 5 puan uygulaması ise kaldırıldı.

VELİLERİN YÜKÜ AZALACAK

Yeni hesaplama yöntemi eğer bu yıl uygulanmış olsaydı, zam oranı %38,2 seviyesinde kalacaktı. Bu da mevcut hesaplamaya kıyasla yaklaşık %16 daha düşük bir artış anlamına geliyor. Örneğin, yıllık ücreti 1 milyon TL olan bir özel okulda, veliler 160 bin TL daha az ödeme yapacaktı.

YENİ SİSTEM 2026’DA UYGULANACAK

Özel eğitim kurumları, 2026 yılı Ocak ayından itibaren belirleyecekleri yeni dönem ücretlerinde bu güncellenmiş formülü esas alacak. Böylece ücret artışları daha öngörülebilir ve sınırlı hale gelecek.