Tayvan'da 7 büyüklüğünde deprem! O anlar kamerada

Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ili açıklarında, dün 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 büyüklüğündeki sarsıntı, Yilan ilinin yanı sıra Ada'nın kuzey, doğu ve batı kıyısındaki yerleşimlerde yoğun hissedildi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 23.05'te meydana gelen depremin yaklaşık 73 kilometre derinlikte ve karaya 32 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi.

CAN KAYBI YOK

7 büyüklüğünde deprem kameralara da yansırken, depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Depremin başkent Taipei dahil olmak üzere ada genelinde hissedildiği belirtilirken, yetkililer 5.5 ila 6.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar olabileceği uyarısında bulundu.

Tayvan lideri Lai Ching-te, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak durumun kontrol altında olduğunu belirtti.