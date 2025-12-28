Tayvan'da 7 büyüklüğünde deprem! O anlar kamerada

Yayınlanma:
Tayvan’ın kuzeydoğusundaki Yilan açıklarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, adanın büyük bölümünde hissedildi. O anlar kameralara yansırken, yetkililer can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ili açıklarında, dün 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 büyüklüğündeki sarsıntı, Yilan ilinin yanı sıra Ada'nın kuzey, doğu ve batı kıyısındaki yerleşimlerde yoğun hissedildi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 23.05'te meydana gelen depremin yaklaşık 73 kilometre derinlikte ve karaya 32 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi.

dgfdgdf.png

CAN KAYBI YOK

7 büyüklüğünde deprem kameralara da yansırken, depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Depremin başkent Taipei dahil olmak üzere ada genelinde hissedildiği belirtilirken, yetkililer 5.5 ila 6.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar olabileceği uyarısında bulundu.

Tayvan lideri Lai Ching-te, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

