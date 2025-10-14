Venezuela o büyükelçiliğini kapattı

Venezuela Oslo Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini durdurdu. Norveç kaynakları söz konusu iddiayı doğrularken büyükelçiliğin neden kapatıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu kararı Norveç Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda Venezuela'nın Oslo Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini durdurduğunu belirtildi.

ABD'den Venezuelalı göçmenlere kötü haber: 'Geçici Koruma Statüsü' kaldırılacak

Trump ‘kartellerle savaştayız’ demişti: Venezuela’da ABD jeti alarmı!

Bakanlık, Venezuela'nın Oslo Büyükelçiliği'nin herhangi bir gerekçe sunulmadan kapatıldığını bildirdi.

BAKANLIK SÖZCÜSÜ DOĞRULADI

Bakanlık Sözcüsü Cecile Roang, Norveç basınına yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin kapatıldığı bilgisini doğrulaydı.

NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: BİZE BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuya ilişkin yapılan açıklamada “Büyükelçiliğin neden kapatıldığına ilişkin bize bir açıklama yapılmadı” ifadeleri yer aldı.