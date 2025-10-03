Trump ‘kartellerle savaştayız’ demişti: Venezuela’da ABD jeti alarmı!

Padrino, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, “Bunlar savaş uçakları. ABD emperyalizminin Venezuela kıyılarına yaklaşmaya cüret ettiği savaş uçakları” dedi.

Perşembe günü ilerleyen saatlerde Venezuela hükümeti, uçakların kıyı şeridinden 75 kilometre uzaklıkta, tespit edildiğini belirten bir açıklama yaptı.

F-35 SAVAŞ JETLERİ GÖRÜLDÜ

Padrino, uçakları ABD F-35 savaş jetleri olarak tanımladı. Uçakların, Venezuela'nın tüm hava sahasını ve ötesindeki uluslararası hava sahasını kapsayan, Karayip Denizi'nin kuzeyine doğru uzanan geniş bir hava sahası olan Maiquetía uçuş bilgi bölgesindeki hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiğini söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 savaş jetleri

Padrino, bölgede uçan bir uluslararası havayolu uçağının mürettebatının da Maiquetía hava trafik kontrolörlerine ABD uçağını gördüklerini bildirdiğini söyledi.

ABD VENEZUELA’DA REJİMİ DEĞİŞTİRMEK Mİ İSTİYOR?

Bu haber, ABD'nin Venezuela'da rejim değişikliği amaçlı olduğu iddia edilen Karayipler'e birkaç ABD savaş gemisinin konuşlandırılmasının ardından Washington ve Karakas arasında gerginliğin tırmandığı süreçte geldi.

Venezuela ABD Donanması üzerinde savaş jeti uçurdu

Öte yandan ABD'nin uluslararası sulardaki gemilere son saldırıları en az dört tekneyi hedef aldı ve bir düzineden fazla uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi infaz edildi, ancak ABD hedef alınanların suçlu olduğuna dair somut kanıt sunmadı.

ABD PORTO RİKO’YA KONUŞLANIYOR

ABD Savunma Bakanlığı'na göre, Eylül ortasında en az beş F-35 savaş uçağı ABD toprağı olan ancak içişlerinde bağımsız Porto Riko'ya ulaştı. Porto Riko ve Venezuela Karayipler’de deniz komşusu.

Porto Riko ve Venezuela'nın haritadaki konumu. Venezuela turuncu, Porto Riko yeşil

İki Beyaz Saray yetkilisi daha önce, ABD'nin bu uçaklardan 10 tanesini, ABD Deniz Piyadeleri'nin amfibi çıkarma tatbikatları yaptığı adaya göndereceğini söylemişti.

Padrino, ABD’yi “Sizi izliyoruz” diye uyardı ve “Bunun bizi korkutmadığını bilmenizi istiyorum” dedi.